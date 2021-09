Nog een Deen klaar voor het WK: Michael Valgren schiet raak in Ronde van Toscane

Het heeft een tijdje geduurd, maar Michael Valgren mocht vanmiddag nog eens het zegegebaar maken. Dat lukte hem het laatst op 15 april 2018 toen hij de Amstel Gold Race naar zijn hand zette.

Vandaag snelde de 29-jarige Deen op zo'n 12 kilometer van de streep er solo vandoor. Er werd in de kopgroep slag om slinger versneld, maar de punch van Valgren bleek de goede.





Daarvoor hadden heel wat andere renners het mooie weer gemaakt in het fraaie landschap van Toscane. Higuita, Uran en Rota knutselden op zo'n 45 kilometer van de streep een kopgroep in elkaar.



Een lang leven was die groep niet beschoren waarop Rafal Majka en Neilson Powless hun kans waagden. Alles kwam weer bij elkaar zodat Valgren zijn beslissende demarrage kon plaatsen.



De zege zal na 3 jaar ongetwijfeld weer zoet smaken bij de Deen. Hij heeft alvast net op tijd de goede vorm te pakken voor het WK in Leuven. De Denen hebben straks overigens een bijzonder sterk team. Ook Kasper Asgreen, Magnus Cort Nielsen en Mads Pedersen zijn in Vlaanderen van de partij.





Alessandro De Marchi werd nog 2e, voor zijn landgenoot Diego Ulissi.