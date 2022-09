WK wielrennen vindt volgend jaar plaats op 6 augustus, tijdrit op 11 augustus

Het WK vindt traditioneel plaats eind september, maar volgend jaar zal dat dus anders zijn. Dat heeft alles te maken met het "Super-WK", het stokpaardje van UCI-voorzitter David Lappartient.



Tijdens dat Super-WK dat 10 dagen duurt komen alle disciplines van het wielrennen samen, één jaar voor de Olympische Spelen. Het Schotse Glasgow krijgt volgend jaar de eer om als eerste zo'n Super-WK te mogen organiseren.

Vandaag heeft de UCI het schema bekendgemaakt van het WK in Glasgow. Daarbij valt op dat de WK-wegrit al plaatsvindt op 6 augustus. Dat is vlak na de Tour en vóór de tijdrit, die pas op 11 augustus op het programma staat. Tussendoor is er op dinsdag 8 augustus ook nog de mixed relay. De wegrit bij de vrouwen is op 13 augustus.

Naast het wegwielrennen is Glasgow ook het decor voor onder meer het WK BMX, WK baanwielrennen en het WK mountainbike.