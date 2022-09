Tom Pidcock past voor het WK in Australië (en twijfelt ook hardop aan zijn cross-seizoen)

Pidcock deed zijn mededeling na de eerste etappe in de Tour of Britain. De 23-jarige Ineos-renner is nog altijd aan het bekomen van het WK mountainbike, waarin hij vorige week niet verder geraakte dan de 4e plaats.

"Eerlijk: ik heb een zware week achter de rug", zegt Pidcock. "Ik had me enorm goed voorbereid op dat wereldkampioenschap, maar alles liep er verkeerd. Voor en tijdens de wedstrijd. Hoe hard ik ook probeerde om de zaken onder controle te krijgen, telkens gebeurde er wel iets anders."

"Ik wilde dat WK winnen en toen dat niet lukte, heb ik een klap gekregen. Voor het WK in Australië laat ik dan ook verstek gaan. Mentaal kan ik een nieuwe voorbereiding op een wereldkampioenschap op dit moment niet opbrengen."

In de Tour of Britain probeert Pidcock het plezier in de fiets terug te vinden. Dat lijkt te lukken. Zondag eindigde hij 5e in de openingsetappe, nadat hij in de finale even de rol had moeten lossen.

"Ik moest dringend plassen", klinkt het bij cyclingnews.com. "Ik had vandaag kunnen winnen als ik die onderbreking niet had gehad, al maakte ik nog een fout door op het einde niet snel genoeg naar voren te rijden. Maar dat doet niets af van onze ambitie om deze Tour of Britain te winnen."

De Tour of Britain zou wel eens Pidcocks laatste wegfeestje van het jaar kunnen zijn. Geen WK op de weg dus en ook over zijn cyclocross-seizoen twijfelt hij. Zo zou het best kunnen dat Pidcock zijn wereldtitel in het veld, begin volgend jaar, niet verdedigt.

"Ik wil me deftig voorbereiden op de klassiekers in het voorjaar van 2023. Ik weet niet in welke mate het WK-parcours van Hoogerheide me ligt. Het lijkt elk jaar droger en sneller te liggen. Met tegenstanders als Wout van Aert en Mathieu van der Poel wordt dat lastig."

"Maar in mijn hoofd wil ik eigenlijk minder crossen. In een volledig cross-seizoen, wegseizoen met Tour de France en WK heb ik geen zin. Ik wil selectiever zijn in mijn programma. Ik moet het allemaal nog eens goed bekijken."