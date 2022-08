Stan Dewulf, Pieter Serry en Quinten Hermans mogen mee naar WK, geen Dylan Teuns

clock 11:26 11 uur 26. De persconferentie zit erop. . De persconferentie zit erop.

clock 11:25 11 uur 25. Als Wout van Aert uitvalt, is Jasper Philipsen de eerste reserve. Sven Vanthourenhout.

clock 11:24 11 uur 24. Wat met Jasper Philipsen, ook reserve? "Hij kent zijn kwaliteiten. Het is een koers van 260 km met meer dan 4.000 hoogtemeters. Als sprinter is het dan "als als als en misschien". Als hij overleeft, zal Wout van Aert dat ook doen en kom je in elkaars vaarwater terecht. Hij gaf ook aan dat hij zijn Tour-vorm nodig zou hebben en dat kon hij niet garanderen."

clock 11:21 11 uur 21. Twijfelde Lotte Kopecky dan fysiek of mentaal? "Elke topsporter heeft soms mindere periodes. Het was lastig om dat te plaatsen, maar de rust is er nu. Het komt wel goed. Ik hoefde niet aan te dringen en ik heb niets geforceerd. Het was mijn taak niet om haar te overtuigen. Zij moet er vol voor willen gaan en dat is nu zo. Druk? Die moet niet van ons komen. Die moet ze zichzelf opleggen."

clock 11:20 11 uur 20. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de kopvrouw: "Er was even twijfel", zegt de bondscoach Ludwig Willems. "Dan heb ik het over na de Tour, maar ze heeft een goed gemoed overgehouden aan het EK op de piste en nadien kon ze enkele fysieke ongemakken laten herstellen. Het is op haar vraag dat ze meedoet. Het is belangrijk dat ze er zonder veel druk kan starten en dan kan ze een mooie finale rijden."

clock 11:19 11 uur 19. Lotto-Soudal stond zijn renners niet af. Bondsvoorzitter Tom Van Damme: "Voor het Belgische wielrennen is het belangrijk dat ze in de WorldTour blijven. Hun positie is niet van vandaag op morgen gekomen. We hadden er graag enkele renners bij gehad, zeker bij de beloften. Arnaud De Lie heeft ook al een druk programma gehad. Ik heb begrip, maar het is jammer." Sven Vanthourenhout: "We hebben zo goed mogelijk proberen samen te werken en respecteren elkaar. We hadden graag Arnaud De Lie meegenomen met de beloften. We hopen dat ze in de WT blijven."

clock 11:15 11 uur 15. Quinten Hermans, Pieter Serry en Nathan Van Hooydonck rijden overigens de gemengde ploegenestafette.

clock 11:14 11 uur 14. Was Dylan Teuns ontgoocheld? "Veel landen zouden hem graag meenemen. Het is niet fijn om zo'n renner teleur te stellen, maar dat is nu eenmaal mijn taak. Hoe het gesprek was? Duidelijk en concreet. Het is niet de eerste keer dat ik zoiets moet doen."

clock 11:14 11 uur 14. Was dit de selectie die de bondscoach wilde maken? "Ik vind dit een sterke selectie en ik sta er 100 procent achter", zegt hij over eventuele "njets" van renners of teams. "Maar we hebben steengoede renners en laten jongens thuis die al ritten gewonnen hebben in grote rondes. Dat is onze weelde als wielerland. Dan moet je knopen doorhakken." "Met Dries Devenyns hebben we gesproken. Ik had hem misschien kunnen overtuigen, maar je kunt er volwassen over praten en dan kom je tot het besluit: liever niet."

clock 11:12 11 uur 12. Hebben de kopmannen inspraak gehad in de selectie? "Er is uiteraard met hen gesproken, maar er zijn geen eisen gesteld."

clock 11:11 11 uur 11. Wout en Remco staan op gelijke hoogte. Ze dwingen dat af gezien de laatste maanden. Een evenwichtsoefening? Ze zijn perfect compatibel en moeten elkaar vinden als ze wereldkampioen willen worden. De ene heeft een betere sprint, de andere een betere solo. . Sven Vanthourenhout.

clock 11:09 11 uur 09. Remco Evenepoel presteert opperbest in de Vuelta. Wordt een WK daarna niet wat te veel? De bondscoach: "Vooral de slotweek is zeer zwaar. Ook de positie waar hij nu in staat vraagt veel energie. Maar Remco is op en top prof. Wanneer de Vuelta achter hem ligt, zal hij focus kunnen leggen op WK. Daar is vooraf ook al over gesproken. We juichen als federatie toe wat hij doet en we zijn de eerste supporter."

clock 11:09 11 uur 09. De premie voor een wereldtitel: 50.000 euro.

clock 11:08 11 uur 08. De 4 reserves: Jasper Philipsen, Greg Van Avermaet, Louis Vervaeke en Dries Van Gestel.

clock 11:07 11 uur 07. Pieter Serry zit voorlopig wel nog thuis met corona. "Afhankelijk van wie uitvalt, wordt er een bepaald type ingevoegd. Er is geen volgorde op de reservelijst. Pieter wordt opgevolgd en de symptomen vallen goed mee."

clock 11:06 11 uur 06. Geen Dylan Teuns? Hij is een fantastische renner, maar we hebben in België nog veel goeie renners. We hebben de ploeg onderbouwd in functie van Remco en Wout. Dat hij geen reserve is? Ik zou dat wat minderwaardig gevonden hebben. Met zijn kwaliteiten zet je hem niet op die lijst. . Sven Vanthourenhout.

clock 11:05 11 uur 05. "Ploeg is heel duidelijk gemaakt om de 2 kopmannen zo goed mogelijk te ondersteunen", legt Sven Vanthourenhout uit. Stan Dewulf is een verrassing. "Voor de buitenwereld is dat misschien zo, maar als je praat met renners en ploegen, dan komt hij heel vaak naar voren. Hij is zeer onderschat en is gegeerd door veel teams. Hij is een toegevoegde waarde."