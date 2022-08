Scott Sunderland over "zijn" WK-parcours: "Voor échte sprinters te lastig, Van Aert en Van der Poel zullen blij zijn"

Minder dan een maand voor de start van het WK wielrennen beginnen de kriebels bij de wielerfans stilaan toe te nemen. Maar wat mogen we precies verwachten van dat parcours? Aan wie konden we dat beter vragen dan aan Scott Sunderland, de "Belgische" Australiër die het parcours uittekende en straks in Wollongong koersdirecteur zal zijn.

Over het WK-parcours kwamen de voorbije dagen gemengde signalen naar buiten: 'zware' sprinters als Fabio Jakobsen overwegen om toch te gaan, 'lichtere' sprinters als Caleb Ewan haken (zij het niet vrijwillig) af. "Het is een lastig parcours, met meer dan 4.000 hoogtemeters", hakt parcoursbouwer en koersdirecteur Scott Sunderland - die die rol ook uitoefent voor Flanders Classics - de knoop door. "Het begint met een grote lus, met daarbij een klim van 8 kilometer tegen gemiddeld 7%. Dat wordt zwaarder dan de mensen zullen verwachten." Wie dit heeft overleefd, komt op het lokale circuit, met telkens de klim van Mount Pleasant. De mannen doen deze lus 12 keer, de vrouwen 6 keer. "Dit is een snel rondje, dat voornamelijk vlak is", zegt Sunderland. "Vlak voor Mount Pleasant is er een stukje vals plat, daarna draaien de renners linksaf en "Bam!": meteen stukken van 19-20%." "Je zou de klim kunnen vergelijken met de Berendries, maar dan iets langer. Er zijn ook stukken dat het wat meer uitvlakt." "Vervolgens komt er een zéér snelle afdaling, met snelheden tot 90 km/u. Ook iets voor de durvers dus. Als ze beneden zijn, is het nog iets meer dan 5 kilometer tot de finish, waarbij de laatste 3 kilometer via brede wegen langs de zee loopt." (lees voort onder het kaartje)

"Van Aert en Van der Poel, maar zeker ook Pogacar"

Scott Sunderland verwacht "een mix van renners voor de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik" in de finale. "Je hebt kracht én snelheid nodig, maar je moet ook diep kunnen gaan." "Ik denk dat jongens als Van Aert en Van der Poel blij zullen worden van dit parcours. Al gooi ik daar ook graag nog Pogacar bij. Ook voor hem is het een heel mooi parcours en hij bereidt zich hier 100% op voor." "Voor de sprinters wordt het moeilijk. Een Démare moet dit aankunnen, zeker als hij zoals gisteren in de Druivenkoers rijdt. Jakobsen? Dan moet hij zijn A+ game hebben meegenomen. Misschien kan hij een plan-B zijn voor Van der Poel. Maar vergeet ook Van Baarle niet!" Caleb Ewan wordt het niet. De Australiërs trekken in eigen land voluit de kaart van Michael Matthews. Sunderland begrijpt dat. "Ewan heeft dit seizoen nooit zijn topvorm gehaald. Als hij de vorm van 2-3 jaar geleden had, toen hij makkelijk meeging op de Poggio, dan had hij een kans. Dit jaar niet." "Dat is het mooie aan een WK: je hebt zoveel kandidaten die kampioen kunnen worden en dit parcours is aantrekkelijk voor al die namen die genoemd zijn. Ik zou daar trouwens ook nog graag de jongens uit de Vuelta, zoals een Evenepoel, willen bijzetten."

Volgens de Australische Frank De Boosere zal het weerfenomeen El Niño tot begin oktober blijven aanhouden. Scott Sunderland

De grote onbekende: het weer! "Misschien Flandrienweer"