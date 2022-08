BEKIJK: Onwaarschijnlijke carambole bij valpartij in de Ronde van de Toekomst

De etappe naar Oyonnax deed denken aan een miniversie van Luik-Bastenaken-Luik, niet toevallig de koers die winnaar Romain Grégoire dit jaar bij de junioren wist te winnen.



Na 125 kilometer was er geen afscheiding gekomen tussen de grote namen. België had met kopmannen Cian Uijtdebroeks, Lennert Van Eetvelt en luxehelper William Lecerf 3 renners mee in de groep van ongeveer 20 renners, waarvan Grégoire dus de snelste was.

In de laatste rechte lijn ging de Ethiopiër Welay Berhe nog onderuit. Zijn fiets werd naar de andere kant van de weg gekatapulteerd, waar hij nog eens twee renners te grazen nam tegen de boarding.

Aan het klassement verandert niet al te veel. De Duitser Luis-Joe Lührs valt uit de top 10, maar zijn landgenoot Michel Hessmann blijft wel leider. De Belgen staan nog altijd met 3 pionnen in de top 10.