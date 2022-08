Jan Bakelants: "Verwachtingen rond Evenepoel mogen hooggespannen zijn, maar we moeten ook realistisch zijn"

De Ronde van Spanje begint vandaag met een ploegentijdrit in het hartje van Utrecht. Jan Bakelants heeft een analyse gemaakt over die aankomende Vuelta. Wat zijn de plannen van de 36-jarige Bakelants? En wie ziet hij als grote favoriet voor de felbegeerde rode leiderstrui?

Een van de Belgen die Spanje 3 weken lang doorkruist, is Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Hoe kijkt hij naar de ploegentijdrit van deze avond? "Ik denk het voor ons schade beperken wordt", vertelt Jan Bakelants. "We hebben een goede ploeg in de breedte, waarmee we in deze Vuelta zeker kunnen dromen van een ritoverwinning of misschien wel meerdere." "Maar de ploegentijdrit is toch wel een discipline op zich die weggelegd is voor teams die zich daarin specialiseren." Zit Bakelants zelf op een wolk? 3 weken geleden won hij in de Ronde van Wallonië zijn eerste koers in meer dan 6 jaar. "Die overwinning heeft de honger getriggerd naar meer en denk dat de Vuelta op het juiste moment komt voor mij." "Mijn benen zijn goed. Nu hopen dat de puzzzelstukjes op de juiste plaats vallen, dan moet het mogelijk zijn om een of meerdere keren mee te doen voor een ritoverwinning."

"Op steile aankomsten kan Hindley belangrijke kandidaat worden"

Wie zijn volgens Bakelants de grootste kanshebbers voor de eindzege?



"Het is een herkansing voor diegenen die de afspraak bij de Tour de France gemist hebben", vertelt Bakelants. "Ik denk dan in eerste plaats aan Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die in de Tour gevallen is en heeft moeten opgeven met een kleine fractuur aan zijn rug." "Iemand die minder genoemd wordt, maar toch wel heel wat capaciteiten heeft, is Ben O'Connor (AG2R-Citroën). Hij was toch derde in de Dauphiné." Wie zijn de jonge veulens die in aanmerking moeten komen om de Ronde van Spanje te winnen? "In de eerste plaats Jai Hindley (BORA-hansgrohe), hij heeft dit jaar de Giro gewonnen. Ondanks die Giro-zege is de jonge Hindley bij het grote publiek nog niet heel gekend." "Op de steile aankomsten in deze Vuelta zou hij een belangrijke kandidaat kunnen worden. De vraag is het vooral: hoeveel tijd verliest hij in de tijdrit?"

"Te vaak hoge verwachtingen rond Remco"

Waar elke Belg natuurlijk naar uitkijkt, is de prestatie van Remco Evenepoel.

"Remco is iemand die we heel hoog moeten inschatten", zegt Bakelants. "Maar voor hem is het de eerste keer dat hij met de volle 100% van zijn capaciteiten aan de start staat van een grote ronde."

Vorig jaar startte Evenepoel ook in de Giro, maar zijn voorbereiding was toen niet ideaal na een zware en lange revalidatie.



"Die Giro heeft een fout beeld gegeven, maar het heeft ons wel geleerd dat we niet te snel conclusies mogen trekken over Remco's capaciteiten in een grote ronde."



