Evenepoel zet voet op Australische bodem voor WK: "Amai, het is hier koud"

Veel rust krijgt Evenepoel niet na zijn rode triomf in de Vuelta. De 22-jarige kopman van de Belgische selectie besloot dan maar iets later dan zijn Belgische ploegmaats naar Australië af te zakken, om in business class te kunnen uitblazen.

Iets voor middernacht Belgische tijd zette hij voet op Australische bodem. Meteen mocht de winnaar van de Ronde van Spanje felicitaties in ontvangst nemen voor zijn historische prestatie.

Dat de temperaturen in Australië net iets lager liggen dan in het hete Spanje, maakte Evenepoel meteen duidelijk. "Amai, het is hier koud", zei hij.

Veel tijd om te wennen aan het Australische klimaat heeft Evenepoel niet. Zondag rijdt hij al de WK-tijdrit, samen met Yves Lampaert. Die wereldtitel ontbreekt nog op het palmares van onze landgenoot. Een week later rijdt hij ook de WK-wegrit.