Julian Alaphilippe wil het WK rijden, Patrick Lefevere: "Ik vind het riskant"

Julian Alaphilippe viel op 31 augustus uit in de Vuelta met een schouderblessure.

De Fransman - achtervolgd door pech dit jaar - liep geen breuken op en kon vrij snel op de rollen de trainingen hervatten.

Zijn WK hing aan een zijden draadje, maar de Franse kopman eist zijn rugnummer op en is er dus bij in Wollongong.

Alaphilippe won het WK in 2020 in Imola en in 2021 in Leuven.