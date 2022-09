Technisch directeur: "Evenepoel heeft rust nodig, maar gaat daar matuur mee om"

"Het is hier frisjes in Australië, het koelt snel af en het wordt snel donker. Er is ook wel wat wind", geeft Broché eerst een weerupdate mee. "Van de organisatie zagen we nog niet veel, dat is iets voor de komende dagen. Maar het verloopt voorlopig zoals we van een WK kunnen verwachten."



Er is ondertussen al een grote Belgische delegatie in Australië aangekomen, rechtstreeks van de Canadese WorldTour-koersen of de Vuelta. "Logistiek is alles goed verlopen", kon Broché opgelucht vertellen. "Het was een lange reis, dus is het niet verwonderlijk dat iedereen moe is toegekomen."



Dat was bijzonder het geval bij Remco Evenepoel, die daags na zijn Vuelta-eindzege op maandag het vliegtuig opstapte. Hoe gaat het met hem? Broché: "Hij is vermoeid, fysiek en mentaal, maar dat is ook normaal als je van de Vuelta meteen naar hier reist."



"Hij neemt zijn tijd om hier goed te rusten. Vanaf vandaag probeert hij de benen stilaan weer te laten draaien en met zijn hoofd bij de competitie te komen. We zien wel hoe dat zal gaan." Vandaag ging Evenepoel alvast mee op de fiets de verjaardag vieren van Wout van Aert.





"Dit is nieuw voor hem, maar ook voor ons. Hij heeft er wel zin in, maar hij had echt wel rust nodig. Hij neemt die. Hij is heel ontspannen en heel matuur in wat hij meegemaakt heeft", stelt Broché vast.



Evenepoel wordt zowel in de tijdrit (18/9) als in de wegrit (25/9) bij de favorieten genoemd. "Het is afwachten hoe fris hij zondag aan de start kan staan. Als hij weer in de flow komt van de voorbije weken, zal hij er niet ver van zijn."