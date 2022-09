Hoe overwin je zo snel mogelijk een jetlag? "Slaap-waakritme al vooraf aanpassen"

"We hebben allemaal een biologische klok, die moet je afstemmen op de tijd van in Australië", zegt Kristof de Kegel, performance manager van Alpecin-Deceuninck.

Welke tips kunnen ze de renners meegeven?

"Idealiter zou je de tijd enkele weken op voorhand met 30 minuten per dag moeten verschuiven, maar dat is meestal niet praktisch mogelijk", vertelt de slaapexpert Inge Declercq van het UZA.

"De bedoeling is dat hij morgen op 4,5 uur tijdsverschil zit van in Australië, want dan heeft hij zijn vlucht naar Australië."

De juiste afwisseling tussen licht en donker enkele dagen voor en op de vlucht is erg belangrijk. "Het licht gaat via ons netvlies naar de hersenen en geeft zo aan of het dag of nacht is. Daar word je wat slaperig van", weet De Kegel.

"Zich blootstellen met heel helder licht als het ochtend is in de nieuwe tijdzone", deelt arts Inge Declercq nog een tip. "Maar ook het donker opzoeken als het avond is in de nieuwe tijdzone."





"Dat kan ook met behulp van een jetlagbril, die werkt met blauw en rood licht. Het blauwe licht houdt de atleten wakker, met het rode licht blijven de hersenen in slaapmodus. Als het in de nieuwe tijdzone nacht is, probeer je te slapen."

"Let ook op naar hun schermtijd", vult De Kegel nog aan. "Wanneer het in de nieuwe tijdzone nacht is, is het best om 1 uur ervoor niet meer naar tablet of tv te kijken. "