Van Madrid (of Canada) meteen naar Australië: "Er ligt toch enorm veel werkdruk op deze renners"

Remco Evenepoel (22) beleefde gisteren zijn jour de gloire in zijn nog prille carrière, maar veel tijd om te savoureren in Madrid of in Schepdaal is er niet. Integendeel: deze namiddag stapt Evenepoel al het vliegtuig op richting Australië voor het WK. José De Cauwer zucht eens diep: "Ik heb 1.000 keer respect voor de werkkracht en inzet die je nu als renner moet hebben."