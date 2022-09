Wout van Aert ontstemd over kosten WK-reis: "8.000 euro alleen voor de heenvlucht..."

Dat Van Aert dacht dat hij slechts 3500 euro moest betalen is volgens Guy Vermeiren, persverantwoordelijke van Belgian Cycling, het gevolg van een "communicatief misverstand".



"Alle Belgische renners, van de jongste tot de oudste, vliegen in economy class naar het WK. Als ze graag een ticket in business class willen, dan moeten ze dat zelf betalen. Dat was zo voor het WK veldrijden in Fayetteville (VS) en dat is ook nu het geval", zegt hij.



"De prijzen zijn daarnaast flink gestegen door de coronacrisis. Er wordt nog altijd niet gevlogen op volle capaciteit wat ervoor zorgt dat de tickets snel zijn uitverkocht. We hebben wel een deal met de luchtvaartmaatschappij Emirates, maar enkel voor de bagage- en niet voor de ticketprijzen."



"Er zijn verschillende landen die door de hoge reiskosten niet naar het WK afzakken, wij doen dat wel met volledige ploegen. Daar hangt uiteraard een stevig prijskaartje aan vast."