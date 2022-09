Historische prestatie sijpelt binnen bij Remco Evenepoel: "Geschiedenis voor land, ploeg en mij"

"Ik kreeg niet veel tijd om na te denken in de straten van Madrid, want het was een technisch rondje en het peloton werd steeds nerveuzer. Echt gezellig was het slot niet, maar ik ben de laatste rondes veilig achteraan bij Dries Devenyns gebleven."

"Gisteren kwamen er erg veel emoties bij kijken, omdat we voelden dat de klus geklaard was. Maar je moet de wedstrijd nog steeds veilig uitrijden. Nu kan ik ervan beginnen te genieten."

Na 44 jaar heeft België opnieuw een eindwinnaar in een grote ronde. Een prestatie die ook een 22-jarige Evenepoel niet onberoerd laat.

"Het is geschiedenis voor mijn land, voor mijn team en voor mij", meent hij. "We mogen als ploeg trots zijn op wat we bereikten de afgelopen weken."



Op de vraag of zijn moeder - die aanwezig is in Madrid - trots is, reageert de kopman luchtig. "Ja, ik hoop dat." (lacht)

"Ik ben er zeker van dat iedereen enorm trots is. Ik ben ook trots dat ik België weer een eindzege in een grote ronde kan schenken."