Hoog bezoek voor Evenepoel: Thibaut Courtois komt truitje wisselen met landgenoot

Het wederzijds respect tussen Remco Evenepoel en Thibaut Courtois is groot. Onze nationale nummer 1 uitte eerder deze week aan Sporza-reporter Sammy Neirynck nog zijn bewondering voor zijn jongere landgenoot.

"Wat hij in de Vuelta toont, is ongelooflijk. Het is zo mooi om te zien dat hij de absolute toppers kletsen heeft gegeven. Dat is straf."



Zo straf dat Courtois het met zijn eigen ogen wilde zien. De doelman van Real Madrid was vandaag aanwezig aan de finish in zijn thuisstad Madrid. Na handjeschudden met teammanager Patrick Lefevere, ging Courtois Evenepoel persoonlijk feliciteren.

"Ik hoop dat hij een heel mooi eerbetoon krijgt in België", vertelt Courtois aan de streep. "Dat verdient hij. Wat hij deze week heeft laten zien, is heel groots. Remco schrijft hier geschiedenis voor ons land."