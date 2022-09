Remco Evenepoel is koning in Madrid! "Lead-out" Molano kroont zich er tot verrassende sprintprins

clock 20:11 20 uur 11. Feestje in het kamp van Quick Step-Alpha Vinyl! Het is genieten voor Evenepoel en zijn ploeg. Onze landgenoot steekt zij rode fiets de lucht in en daar hoort een overwinningskreet bij. . Feestje in het kamp van Quick Step-Alpha Vinyl! Het is genieten voor Evenepoel en zijn ploeg. Onze landgenoot steekt zij rode fiets de lucht in en daar hoort een overwinningskreet bij.

clock 20:08 20 uur 08. Remco Evenepoel wint nu met zekerheid de Vuelta! Remco Evenepoel komt met een grote glimlach over de streep in Madrid. Nu kan met 100% zekerheid gezegd worden dat hij de Vuelta 2022 achter zijn naam schrijft. . Remco Evenepoel wint nu met zekerheid de Vuelta! Remco Evenepoel komt met een grote glimlach over de streep in Madrid. Nu kan met 100% zekerheid gezegd worden dat hij de Vuelta 2022 achter zijn naam schrijft.

clock 20:07 20 uur 07. Sebastian Molano wint de laatste etappe! Molano wint de sprint in Madrid! Hij maakte er een lange sprint van en wint voor Mads Pedersen en zijn ploeggenoot Pascal Ackermann. . Sebastian Molano wint de laatste etappe! Molano wint de sprint in Madrid! Hij maakte er een lange sprint van en wint voor Mads Pedersen en zijn ploeggenoot Pascal Ackermann.

clock 20:06 20 uur 06. Merlier zit niet in de goeie positie. Hij zal niet voor de zege kunnen sprinten. . Merlier zit niet in de goeie positie. Hij zal niet voor de zege kunnen sprinten.

clock 20:06 20 uur 06. UAE trekt de sprint aan. . UAE trekt de sprint aan.

clock 20:05 Daar is de vod! Alpecin-Deceuninck rijdt het gat dicht met de 2 vluchters. Het peloton maakt zich op voor een massasprint. . 20 uur 05. last km Daar is de vod! Alpecin-Deceuninck rijdt het gat dicht met de 2 vluchters. Het peloton maakt zich op voor een massasprint.

clock 20:05 20 uur 05. Het duo maakt het het peloton niet gemakkelijk, ze blijven enkele meters voor het peloton uit rijden. . Het duo maakt het het peloton niet gemakkelijk, ze blijven enkele meters voor het peloton uit rijden.

clock 20:04 20 uur 04. Vluchters bijna ingerekend! De rode loper wordt uitgerold voor de sprinters. Plapp en Johansen staan op het punt om ingerekend te worden. . Vluchters bijna ingerekend! De rode loper wordt uitgerold voor de sprinters. Plapp en Johansen staan op het punt om ingerekend te worden.

clock 20:04 20 uur 04. Versnelling Johansen. Johansen perst er nog een versnelling uit. Hij bijt op zijn tanden, maar het peloton staat op het punt om het duo in te rekenen. . Versnelling Johansen Johansen perst er nog een versnelling uit. Hij bijt op zijn tanden, maar het peloton staat op het punt om het duo in te rekenen.

clock 20:02 20 uur 02. Het peloton komt steeds dichter. Plapp en Johansen bleven lang uit de greep van het peloton, maar nu mogen ze toch stilaan de boeken toedoen. . Het peloton komt steeds dichter. Plapp en Johansen bleven lang uit de greep van het peloton, maar nu mogen ze toch stilaan de boeken toedoen.

clock 20:01 20 uur 01. Plapp blijft het tempo bepalen in de kopgroep, Johansen ziet af in zijn wiel. Ze voelen de hete adem van het peloton in de nek. . Plapp blijft het tempo bepalen in de kopgroep, Johansen ziet af in zijn wiel. Ze voelen de hete adem van het peloton in de nek.

clock 20:00 20 uur . Laatste ronde! De Vuelta zit er bijna op. Plapp en Johansen houden nog 12 seconden over van hun voorsprong. De sprintersploegen zetten nu alles op alles om het duo in te rekenen. . Laatste ronde! De Vuelta zit er bijna op. Plapp en Johansen houden nog 12 seconden over van hun voorsprong. De sprintersploegen zetten nu alles op alles om het duo in te rekenen.

clock 19:57 19 uur 57. Het peloton moet nog 17 seconden goedmaken met nog 7,5 kilometer te gaan! De spanning stijgt in het peloton. . Het peloton moet nog 17 seconden goedmaken met nog 7,5 kilometer te gaan! De spanning stijgt in het peloton.

clock 19:53 19 uur 53. Nog 2 rondjes! Luke Plapp, de Australische kampioen wegwielrennen, heeft even tijd om in de camera te kijken. Hij en Julius Johansen hebben nog een voorsprong van 22 seconden. Nog 11 kilometer te gaan. Het duo rijdt nu over de streep in de Spaanse hoofdstad. Nog 2 ronden te gaan! . Nog 2 rondjes! Luke Plapp, de Australische kampioen wegwielrennen, heeft even tijd om in de camera te kijken. Hij en Julius Johansen hebben nog een voorsprong van 22 seconden. Nog 11 kilometer te gaan. Het duo rijdt nu over de streep in de Spaanse hoofdstad. Nog 2 ronden te gaan!

clock 19:50 19 uur 50. Ook BikeExchange en Alpecin-Deceuninck werken op kop van het peloton om het duo terug te halen. . Ook BikeExchange en Alpecin-Deceuninck werken op kop van het peloton om het duo terug te halen.

clock 19:47 19 uur 47. Tim Merlier verschijnt ook voorin het peloton. Het zou prachtig zijn als de Belgische kampioen hier kan winnen in Madrid. Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe controleren in het peloton. . Tim Merlier verschijnt ook voorin het peloton. Het zou prachtig zijn als de Belgische kampioen hier kan winnen in Madrid. Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe controleren in het peloton.

clock 19:45 19 uur 45. Plapp en Johansen zetten alles op alles om het peloton op afstand te houden, maar ze zijn toch binnen handbereik van het peloton. De sprintersploegen willen graag hun snelle mannen voor de ritzege laten strijden. . Plapp en Johansen zetten alles op alles om het peloton op afstand te houden, maar ze zijn toch binnen handbereik van het peloton. De sprintersploegen willen graag hun snelle mannen voor de ritzege laten strijden.

clock 19:41 Bekijk hier nog eens de sprint om de bonificatieseconden:. 19 uur 41. Bekijk hier nog eens de sprint om de bonificatieseconden:

clock 19:39 19 uur 39. Nog 4 rondjes! Nog 4 rondjes en de Vuelta 2022 zit erop. Plapp en Johansen hebben nog een voorgift van 15 seconden. De sprintersploegen halen wel alles uit de kast om de 2 terug te halen. . Nog 4 rondjes! Nog 4 rondjes en de Vuelta 2022 zit erop. Plapp en Johansen hebben nog een voorgift van 15 seconden. De sprintersploegen halen wel alles uit de kast om de 2 terug te halen.

clock 19:36 19 uur 36. BikeExchange daagt op aan kop van het peloton en bepaalt het tempo. De ploeg wil straks sprinten met Kaden Groves. Hij won al een etappe in de Vuelta. . BikeExchange daagt op aan kop van het peloton en bepaalt het tempo. De ploeg wil straks sprinten met Kaden Groves. Hij won al een etappe in de Vuelta.

clock 19:30 18 seconden voor duo Plapp-Johansen. Luke Plapp en Julian Johansen werken goed samen voorin. Ze houden het peloton af en hebben een voorsprong van 18 seconden. . 19 uur 30. time difference 18 seconden voor duo Plapp-Johansen Luke Plapp en Julian Johansen werken goed samen voorin. Ze houden het peloton af en hebben een voorsprong van 18 seconden.

clock 19:28 19 uur 28. De renner van Euskaltel-Euskadi wordt ingerekend door het peloton. Zijn tegenoffensief was niet van lange duur. . De renner van Euskaltel-Euskadi wordt ingerekend door het peloton. Zijn tegenoffensief was niet van lange duur.

clock 19:25 19 uur 25. Alpecin-Deceuninck controleert de voorsprong van de kopgroep in functie van sprinter Tim Merlier. . Alpecin-Deceuninck controleert de voorsprong van de kopgroep in functie van sprinter Tim Merlier.

clock 19:24 19 uur 24. Een renner van Euskaltel-Euskadi lanceert een tegenoffensief en probeert de oversteek te maken naar het duo Plapp-Johansen. . Een renner van Euskaltel-Euskadi lanceert een tegenoffensief en probeert de oversteek te maken naar het duo Plapp-Johansen.

clock 19:19 19 uur 19. Plapp en Johansen hebben een voorsprong van 15 seconden op het peloton. . Plapp en Johansen hebben een voorsprong van 15 seconden op het peloton.

clock 19:17 19 uur 17. Nog 7 rondes. Plapp en Johansen rijden over de streep in Madrid. Nog 7 rondes te gaan! . Nog 7 rondes Plapp en Johansen rijden over de streep in Madrid. Nog 7 rondes te gaan!

clock 19:15 19 uur 15. Aanval Plapp en Johansen. Twee renners hebben zich nu toch kunnen losmaken van het peloton. Luke Plapp (Ineos) gaat er samen met Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert) vandoor. . Aanval Plapp en Johansen Twee renners hebben zich nu toch kunnen losmaken van het peloton. Luke Plapp (Ineos) gaat er samen met Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert) vandoor.

clock 19:14 Valpartij! Achteraan het peloton gaat Lawson Craddock tegen de grond nadat er geremd werd voor hem. Hij is het enige slachtoffer van de valpartij, maar de renner van BikeExchange kan wel verder. . 19 uur 14. fall Valpartij! Achteraan het peloton gaat Lawson Craddock tegen de grond nadat er geremd werd voor hem. Hij is het enige slachtoffer van de valpartij, maar de renner van BikeExchange kan wel verder.

clock 19:13 19 uur 13. Sprint voor bonificatieseconden gaat naar Mas. Sprint voor bonificatieseconden gaat naar Mas

clock 19:11 19 uur 11. Sprint om de bonificatieseconden. Tao Geoghegan Hart trekt de sprint om de bonificatieseconden op gang in functie van Carlos Rodriguez. Hij staat op amper 1 seconde van de 6e plaats, maar de Spanjaard pakt geen seconden aan de streep. Mas wint de sprint, hij pakt 3 seconden en komt op 2'02" te staan van Evenepoel. . Sprint om de bonificatieseconden Tao Geoghegan Hart trekt de sprint om de bonificatieseconden op gang in functie van Carlos Rodriguez. Hij staat op amper 1 seconde van de 6e plaats, maar de Spanjaard pakt geen seconden aan de streep. Mas wint de sprint, hij pakt 3 seconden en komt op 2'02" te staan van Evenepoel.

clock 19:09 19 uur 09. Ook Alejandro Valverde zit na zijn ererondje weer in het peloton. In het peloton zitten de renners nu wel niet stil. Meerdere renners proberen iets op poten te zetten. . Ook Alejandro Valverde zit na zijn ererondje weer in het peloton. In het peloton zitten de renners nu wel niet stil. Meerdere renners proberen iets op poten te zetten.

clock 19:07 19 uur 07. Ook de aanval van Jetse Bol heeft weinig slaagkansen. Hij wordt teruggehaald door een ploeggenoot van Valverde. . Ook de aanval van Jetse Bol heeft weinig slaagkansen. Hij wordt teruggehaald door een ploeggenoot van Valverde.

clock 19:06 19 uur 06. De renner van Burgos-BH maakt weer deel uit van het peloton, maar zijn ploeggenoot Jetse Bol probeert het meteen opnieuw. . De renner van Burgos-BH maakt weer deel uit van het peloton, maar zijn ploeggenoot Jetse Bol probeert het meteen opnieuw.

clock 19:06 19 uur 06. Een renner van Burgos-BH springt weg uit het peloton. Een ploeggenoot van Valverde nestelt zich meteen in zijn wiel. . Een renner van Burgos-BH springt weg uit het peloton. Een ploeggenoot van Valverde nestelt zich meteen in zijn wiel.

clock 19:05 19 uur 05. Valverde gaat solo en groet het publiek bij eerste passage aan de streep. Valverde gaat solo en groet het publiek bij eerste passage aan de streep

clock 19:03 19 uur 03. Remi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl) neemt plaats op kop van het peloton en jaagt het tempo de hoogte in. Er komt weer wat actie. Ze zetten de achtervolging in op Alejandro Valverde. . Remi Cavagna (Quick Step-Alpha Vinyl) neemt plaats op kop van het peloton en jaagt het tempo de hoogte in. Er komt weer wat actie. Ze zetten de achtervolging in op Alejandro Valverde.

clock 19:02 19 uur 02. Eerste passage aan de finish. Alejandro Valverde groet het publiek aan de streep in Madrid. Hij zet de handen op elkaar en bedankt eigen volk. Nu moeten er nog 9 lokale rondjes afgewerkt worden. . Eerste passage aan de finish Alejandro Valverde groet het publiek aan de streep in Madrid. Hij zet de handen op elkaar en bedankt eigen volk. Nu moeten er nog 9 lokale rondjes afgewerkt worden.

clock 18:58 18 uur 58. Alejandro Valverde geniet van zijn laatste etappe. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om te zwaaien naar het publiek en de camera. . Alejandro Valverde geniet van zijn laatste etappe. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om te zwaaien naar het publiek en de camera.

clock 18:57 18 uur 57. Valverde wacht voorlopig niet op het peloton en rijdt goed door. . Valverde wacht voorlopig niet op het peloton en rijdt goed door.

clock 18:56 18 uur 56. Valverde alleen. Alejandro Valverde rukt zich los van het peloton en rijdt voor het pak uit. De Spanjaarden langs de kant zetten de handen op elkaar voor de renner van Movistar! . Valverde alleen Alejandro Valverde rukt zich los van het peloton en rijdt voor het pak uit. De Spanjaarden langs de kant zetten de handen op elkaar voor de renner van Movistar!

clock 18:54 18 uur 54. Vuelta BEKIJK: Peloton brengt eresaluut aan Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali

clock 18:47 18 uur 47. Nog 60 kilometer! De renners moeten nog 60 kilometer afwerken. Over minder dan 10 kilometer volgt de eerste passage aan de streep en dan moeten er nog 9 lokale rondjes afgewerkt worden. Het blijft rustig in het peloton, niemand kiest voor de aanval. . Nog 60 kilometer! De renners moeten nog 60 kilometer afwerken. Over minder dan 10 kilometer volgt de eerste passage aan de streep en dan moeten er nog 9 lokale rondjes afgewerkt worden. Het blijft rustig in het peloton, niemand kiest voor de aanval.

clock 18:42 Het podium van de Vuelta 2022:. 18 uur 42. Het podium van de Vuelta 2022:

clock 18:39 18 uur 39. Evenepoel kleurt de koers op kop van het peloton. De renners kiezen voor een rustig tempo. . Evenepoel kleurt de koers op kop van het peloton. De renners kiezen voor een rustig tempo.

clock 18:37 18 uur 37. Froome bij Evenepoel: "Froome won de drie grote rondes, daar is Evenepoel nog niet aan toe". Froome bij Evenepoel: "Froome won de drie grote rondes, daar is Evenepoel nog niet aan toe"

clock 18:36 18 uur 36. Felicitaties van Froome. Evenepoel krijgt nu ook de felicitaties van Chris Froome. De renner van Israel Premier Tech won de Vuelta in 2011 en 2017. . Felicitaties van Froome Evenepoel krijgt nu ook de felicitaties van Chris Froome. De renner van Israel Premier Tech won de Vuelta in 2011 en 2017.

clock 18:34 18 uur 34. Ook de grappen en grollen horen thuis in deze avondetappe. Evenepoel deed uitschijnen dat hij een demarrage wou plaatsen, Pedersen wist niet wat er gebeurde. Maar Evenepoel hield zich al snel in. . Ook de grappen en grollen horen thuis in deze avondetappe. Evenepoel deed uitschijnen dat hij een demarrage wou plaatsen, Pedersen wist niet wat er gebeurde. Maar Evenepoel hield zich al snel in.

clock 18:34 18 uur 34. Glunderende Evenepoel grapt met Pedersen en veinst demarrage. Glunderende Evenepoel grapt met Pedersen en veinst demarrage

clock 18:33 18 uur 33. Een glunderende Evenepoel. Remco Evenepoel glundert op zijn rode fiets. Onze landgenoot geniet van alles om zich heen in deze laatste etappe. Hij rijdt met zijn ploeg voorin het peloton. . Een glunderende Evenepoel Remco Evenepoel glundert op zijn rode fiets. Onze landgenoot geniet van alles om zich heen in deze laatste etappe. Hij rijdt met zijn ploeg voorin het peloton.

clock 18:28 18 uur 28. Er is nog steeds geen vroege vlucht gevormd. Rohan Dennis (Jumbo-Visma) probeerde het eerder in de etappe, maar hij had geen geluk met zijn poging. Niemand probeert voorlopig iets te forceren. . Er is nog steeds geen vroege vlucht gevormd. Rohan Dennis (Jumbo-Visma) probeerde het eerder in de etappe, maar hij had geen geluk met zijn poging. Niemand probeert voorlopig iets te forceren.

clock 18:27 18 uur 27. Remco Evenepoel neemt nu ook de tijd om te poseren met Enric Mas en Juan Ayuso, de nummer 2 en 3 in het algemeen klassement. . Remco Evenepoel neemt nu ook de tijd om te poseren met Enric Mas en Juan Ayuso, de nummer 2 en 3 in het algemeen klassement.

clock 18:23 18 uur 23. Over ongeveer 20 kilometer volgt de eerste passage aan de streep in Madrid. Dan moeten de renners nog 9 lokale rondjes van 5,7 kilometer afwerken. . Over ongeveer 20 kilometer volgt de eerste passage aan de streep in Madrid. Dan moeten de renners nog 9 lokale rondjes van 5,7 kilometer afwerken.

clock 18:20 18 uur 20. Livestream. Vanaf nu kan u naar de laatste etappe kijken van de Vuelta op deze pagina of op Canvas. Renaat Schotte en José De Cauwer verzorgen het commentaar van rit 21. . Livestream Vanaf nu kan u naar de laatste etappe kijken van de Vuelta op deze pagina of op Canvas. Renaat Schotte en José De Cauwer verzorgen het commentaar van rit 21.

clock 18:16 18 uur 16. Na de champagne en de foto's zetten Evenepoel en zijn ploeggenoten nu de achtervolging in op het peloton. Daar ligt het tempo nog altijd laag. . Na de champagne en de foto's zetten Evenepoel en zijn ploeggenoten nu de achtervolging in op het peloton. Daar ligt het tempo nog altijd laag.

clock 18:12 18 uur 12. Net zoals in de Tour de France wordt deze laatste etappe gekenmerkt door een massasprint, maar daar horen ook de nodige foto's en champagne bij. De ploeg van Evenepoel laat zich helemaal uitzakken om te poseren voor de camera. Dit speciale moment moet uiteraard vastgelegd worden op beeld. . Net zoals in de Tour de France wordt deze laatste etappe gekenmerkt door een massasprint, maar daar horen ook de nodige foto's en champagne bij. De ploeg van Evenepoel laat zich helemaal uitzakken om te poseren voor de camera. Dit speciale moment moet uiteraard vastgelegd worden op beeld.

clock 18:11 18 uur 11. Foto's en champagne voor Evenepoel en Quick Step-Alpha Vinyl. Foto's en champagne voor Evenepoel en Quick Step-Alpha Vinyl

clock 18:10 18 uur 10. Fotomomenten voor Quick Step-Alpha Vinyl . Remco Evenepoel verzamelt met zijn ploeggenoten van Quick Step-Alpha Vinyl achteraan het peloton. Ze maken zich op voor enkele kiekjes. . Fotomomenten voor Quick Step-Alpha Vinyl Remco Evenepoel verzamelt met zijn ploeggenoten van Quick Step-Alpha Vinyl achteraan het peloton. Ze maken zich op voor enkele kiekjes.

clock 18:08 18 uur 08. De renners van Burgos-BH verschijnen aan kop van het peloton. Probeert straks een renner van de Spaanse ploeg iets? . De renners van Burgos-BH verschijnen aan kop van het peloton. Probeert straks een renner van de Spaanse ploeg iets?

clock 18:07 18 uur 07. Na de aanval van Mas, probeerde niemand nog iets op poten te zetten. De renners kiezen voor een rustig tempo in deze openingsfase. . Na de aanval van Mas, probeerde niemand nog iets op poten te zetten. De renners kiezen voor een rustig tempo in deze openingsfase.

clock 18:06 18 uur 06. De renners van Movistar vertoeven achterin het peloton. Enric Mas was gisteren nog de grootste belager van Evenepoel, maar de Spanjaard probeerde het maar een keer. Hij is tevreden met een 2e plek voor eigen publiek. . De renners van Movistar vertoeven achterin het peloton. Enric Mas was gisteren nog de grootste belager van Evenepoel, maar de Spanjaard probeerde het maar een keer. Hij is tevreden met een 2e plek voor eigen publiek.

clock 18:01 18 uur 01. Dennis terug in peloton. Dennis wordt weer ingerekend door het peloton. De poging van de renner van Jumbo-Visma was van korte duur. . Dennis terug in peloton Dennis wordt weer ingerekend door het peloton. De poging van de renner van Jumbo-Visma was van korte duur.

Alejandro Valverde (Movistar) en Vincenzo Nibali (Astana) rijden vandaag hun laatste etappe in een grote ronde. Valverde won zelf de Vuelta in 2009. Het is de enige grote ronde die de Spanjaard won. Nibali won de Tour de France in 2014. Hij heerste 2 keer in de Giro (2013 en 2016). In 2010 schreef hij de Vuelta achter zijn naam.



Nibali won de Tour de France in 2014. Hij heerste 2 keer in de Giro (2013 en 2016). In 2010 schreef hij de Vuelta achter zijn naam.

clock 17:57 17 uur 57. Eerste aanval van Dennis. Er heerst rust in het peloton. Toch kiest Rohan Dennis (Jumbo-Visma) ervoor om daarvan te ontsnappen en hij trekt er alleen op uit. Hij heeft een voorsprong van ongeveer 20 seconden. . Eerste aanval van Dennis Er heerst rust in het peloton. Toch kiest Rohan Dennis (Jumbo-Visma) ervoor om daarvan te ontsnappen en hij trekt er alleen op uit. Hij heeft een voorsprong van ongeveer 20 seconden.

clock 17:51 17 uur 51. Sprinters. Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) aast op een ritzege in deze Vuelta. Dan heeft hij in de 3 grote rondes een etappe gewonnen. Onze landgenoot is zeker niet kansloos straks in Madrid. Toch moet Merlier enkele andere snelle mannen in de gaten houden. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) voelt zich goed in zijn vel deze Vuelta en zal mee strijden voor een 4e ritzege. Kaden Groves (BikeExchange) sprintte in de 11e etappe naar de overwinning in Cabo de Gata. Hij klopte onder anderen Danny van Poppel (2e) en Sebastian Molano (4e). Kunnen Van Poppel (Bora-Hansgrohe) of Molano (UAE) straks beter doen in Madrid? Andere kanshebbers zijn Pascal Ackermann (UAE), Fred Wright (Bahrain Victorious) en Mike Teunissen (Jumbo-Visma). Sam Bennett won 2 etappes in deze Vuelta, maar de renner van Bora-Hansgrohe is niet meer van de partij. . Sprinters Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) aast op een ritzege in deze Vuelta. Dan heeft hij in de 3 grote rondes een etappe gewonnen. Onze landgenoot is zeker niet kansloos straks in Madrid.



Toch moet Merlier enkele andere snelle mannen in de gaten houden. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) voelt zich goed in zijn vel deze Vuelta en zal mee strijden voor een 4e ritzege.



Kaden Groves (BikeExchange) sprintte in de 11e etappe naar de overwinning in Cabo de Gata. Hij klopte onder anderen Danny van Poppel (2e) en Sebastian Molano (4e). Kunnen Van Poppel (Bora-Hansgrohe) of Molano (UAE) straks beter doen in Madrid?



Andere kanshebbers zijn Pascal Ackermann (UAE), Fred Wright (Bahrain Victorious) en Mike Teunissen (Jumbo-Visma). Sam Bennett won 2 etappes in deze Vuelta, maar de renner van Bora-Hansgrohe is niet meer van de partij.

clock 17:44 17 uur 44 match begonnen start time Laatste startsein van Vuelta 2022 Daar is het laatste officiële startschot in deze Vuelta 2022. Zetten vroege vluchters straks de sprintersploegen nog aan het werk?

clock 17:40 17 uur 40. Het is momenteel nog even wachten op het officiële startschot. . Het is momenteel nog even wachten op het officiële startschot.

clock 17:33 17 uur 33. Ayuso in de jongerentrui, Carapaz in de bergtrui, Evenepoel in de rode trui en Pedersen in de groene trui, beginnen aan de slotetappe.

clock 17:29 De officieuze start in Las Rozas:. 17 uur 29. De officieuze start in Las Rozas:

clock 17:26 17 uur 26. De renners doen het rustig aan in de neutralisatiezone. Evenepoel slaat een praatje met Pedersen. Over 3 kilometer begint de 21e etappe officieel. . De renners doen het rustig aan in de neutralisatiezone. Evenepoel slaat een praatje met Pedersen. Over 3 kilometer begint de 21e etappe officieel.

clock 17:22 17 uur 22. Strijdlust. Alejandro Valverde (Movistar) pakte gisteren de prijs van de strijdlust. De Spanjaard zat mee in de vroege vlucht samen met zijn ploeggenoot Gregor Mühlberger. Vandaag rijdt hij zijn laatste etappe in een grote ronde. . Strijdlust Alejandro Valverde (Movistar) pakte gisteren de prijs van de strijdlust. De Spanjaard zat mee in de vroege vlucht samen met zijn ploeggenoot Gregor Mühlberger. Vandaag rijdt hij zijn laatste etappe in een grote ronde.

clock 17:16 17 uur 16. Officieuze start. Met Evenepoel, Pedersen, Carapaz en Ayuso op de eerste rij gaat de 21e etappe van start. De officiële start volgt om 17.26 u. . Officieuze start Met Evenepoel, Pedersen, Carapaz en Ayuso op de eerste rij gaat de 21e etappe van start. De officiële start volgt om 17.26 u.

clock 17:13 17 uur 13. Valverde en Nibali.

clock 17:12 17 uur 12. Erehaag voor Nibali en Valverde. Voor Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali is deze Vuelta hun laatste grote ronde in hun carrière. Na dit seizoen hangen ze hun fiets aan de haak. In de Vuelta laten ze dat niet zomaar aan zich voorbij gaan. Er wordt een erehaag gevormd voor de Spanjaard en de Italiaan voor de start van de 21e etappe. . Erehaag voor Nibali en Valverde Voor Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali is deze Vuelta hun laatste grote ronde in hun carrière. Na dit seizoen hangen ze hun fiets aan de haak. In de Vuelta laten ze dat niet zomaar aan zich voorbij gaan. Er wordt een erehaag gevormd voor de Spanjaard en de Italiaan voor de start van de 21e etappe.

clock 17:00 17 uur . 15e etappe in rode trui. Remco Evenepoel trekt vandaag voor de 15e etappe op rij de rode leiderstrui aan. Straks mag hij die ook definitief in zijn valies stoppen. Onze landgenoot veroverde de leidersplaats in de 6e rit, de eerste zware bergetappe van de Vuelta. . 15e etappe in rode trui Remco Evenepoel trekt vandaag voor de 15e etappe op rij de rode leiderstrui aan. Straks mag hij die ook definitief in zijn valies stoppen. Onze landgenoot veroverde de leidersplaats in de 6e rit, de eerste zware bergetappe van de Vuelta.

clock 16:55 16 uur 55. Over een kwartier vertrekken de renners in Las Rozas. Om 17.26 u volgt het officiële startsein. . Over een kwartier vertrekken de renners in Las Rozas. Om 17.26 u volgt het officiële startsein.

clock 16:51 Op deze fiets kan u Remco Evenepoel straks spotten. 16 uur 51. Op deze fiets kan u Remco Evenepoel straks spotten.

clock 16:46 16 uur 46. 2 op 2 voor Remco Evenepoel. Remco Evenepoel mag straks 2 truien mee naar huis nemen. Hij wint ook het jongerenklassement. Juan Ayuso is zijn eerste achtervolger op 5'08". De 19-jarige renner van UAE heeft ook een straffe Vuelta achter de rug. Joao Almeida staat 3e in het jongerenklassement op 7'16" van zijn voormalige ploeggenoot. . 2 op 2 voor Remco Evenepoel Remco Evenepoel mag straks 2 truien mee naar huis nemen. Hij wint ook het jongerenklassement. Juan Ayuso is zijn eerste achtervolger op 5'08". De 19-jarige renner van UAE heeft ook een straffe Vuelta achter de rug. Joao Almeida staat 3e in het jongerenklassement op 7'16" van zijn voormalige ploeggenoot.

clock 16:44 16 uur 44. Jongerenklassement:. 1. Remco Evenepoel (22 jaar) 2. Juan Ayuso (19 jaar) +5'08" 3. Joao Almeida (24 jaar) +7'16" 4. Thymen Arensman (22 jaar) + 7'56" 5. Carlos Rodriguez (21 jaar) +7'57" . Jongerenklassement: 1. Remco Evenepoel (22 jaar) 2. Juan Ayuso (19 jaar) +5'08" 3. Joao Almeida (24 jaar) +7'16" 4. Thymen Arensman (22 jaar) + 7'56" 5. Carlos Rodriguez (21 jaar) +7'57"

clock 16:40 Het parcours van de laatste etappe van Las Rozas naar Madrid:. 16 uur 40. Het parcours van de laatste etappe van Las Rozas naar Madrid:

clock 16:37 16 uur 37. Richard Carapaz kroont zich tot bergkoning. Robert Stannard legde gisteren nog het vuur aan de schenen van Richard Carapaz in de strijd om de bergtrui. Maar de olympische kampioen wist wat er op het spel stond en verdedigde zijn trui met verve. Carapaz heeft 73 punten achter zijn naam staan. . Richard Carapaz kroont zich tot bergkoning Robert Stannard legde gisteren nog het vuur aan de schenen van Richard Carapaz in de strijd om de bergtrui. Maar de olympische kampioen wist wat er op het spel stond en verdedigde zijn trui met verve. Carapaz heeft 73 punten achter zijn naam staan.

clock 16:34 16 uur 34. Bergklassement. 1. Richard Carapaz (73 punten) 2. Robert Stannard (36 punten) 3. Enric Mas (28 punten) 4. Thymen Arensman (23 punten) 5. Remco Evenepoel (23 punten) . Bergklassement 1. Richard Carapaz (73 punten) 2. Robert Stannard (36 punten) 3. Enric Mas (28 punten) 4. Thymen Arensman (23 punten) 5. Remco Evenepoel (23 punten)

clock 16:28 16 uur 28. Pedersen riant aan de leiding in puntenklassement. Mads Pedersen staat riant aan de leiding in het puntenklassement. De Deen mag straks in Madrid de groene trui ook mee naar huis nemen. De renner van Trek-Segafredo won 3 etappes in de Vuelta (rit 13,16 en 19). Evenepoel staat nog 3e in dat klassement met 133 punten. . Pedersen riant aan de leiding in puntenklassement Mads Pedersen staat riant aan de leiding in het puntenklassement. De Deen mag straks in Madrid de groene trui ook mee naar huis nemen. De renner van Trek-Segafredo won 3 etappes in de Vuelta (rit 13,16 en 19). Evenepoel staat nog 3e in dat klassement met 133 punten.

clock 16:26 16 uur 26. Puntenklassement. 1. Mads Pedersen (379 punten) 2. Fred Wright (174 punten) 3. Remco Evenepoel (133 punten) 4. Marc Soler (133 punten) 5. Enric Mas (118 punten) . Puntenklassement 1. Mads Pedersen (379 punten) 2. Fred Wright (174 punten) 3. Remco Evenepoel (133 punten) 4. Marc Soler (133 punten) 5. Enric Mas (118 punten)

clock 16:15 16 uur 15. Livestream om 18.20 u. Van start tot finish zit u hier op de eerste rij om de etappe te volgen met tekst. Vanaf 18.20 u zijn er beelden van de wedstrijd. U kan de livestream bekijken op deze pagina of op Canvas. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn er weer bij om u door de laatste etappe van de Vuelta te gidsen. . Livestream om 18.20 u Van start tot finish zit u hier op de eerste rij om de etappe te volgen met tekst. Vanaf 18.20 u zijn er beelden van de wedstrijd. U kan de livestream bekijken op deze pagina of op Canvas. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn er weer bij om u door de laatste etappe van de Vuelta te gidsen.

clock 16:12 Ook groene trui Mads Pedersen mag vandaag vertrekken op een aangepaste fiets. De Deen van Trek-Segafredo won 3 etappes in deze Vuelta. 16 uur 12. Ook groene trui Mads Pedersen mag vandaag vertrekken op een aangepaste fiets. De Deen van Trek-Segafredo won 3 etappes in deze Vuelta.

clock 16:10 16 uur 10. Officieuze start om 17.10 u. Om 17.10 u schieten de renners uit de startblokken in Las Rozas. De officiële start wordt verwacht om 17.26 u. Rond 20u arriveren de renners in de Spaanse hoofdstad en kan het feestje helemaal losbarsten in het kamp van Quick Step-Alpha Vinyl. . Officieuze start om 17.10 u Om 17.10 u schieten de renners uit de startblokken in Las Rozas. De officiële start wordt verwacht om 17.26 u. Rond 20u arriveren de renners in de Spaanse hoofdstad en kan het feestje helemaal losbarsten in het kamp van Quick Step-Alpha Vinyl.

clock 16:06 16 uur 06. Vuelta Evenepoel mag zich opmaken voor heldenstatus in België: morgen wint hij normaal de Vuelta

clock 16:04 16 uur 04. De plaatsen in het algemeen klassement staan zo goed als vast. Gisteren moest enkel Carlos Rodriguez wat plaatsen toegeven. De Spanjaard kwam eerder deze week zwaar ten val en droeg daar duidelijk nog steeds de gevolgen van. Hij zakte van de 5e plaats naar de 7e in het algemeen klassement. De renner van Ineos is amper 1 seconde verwijderd van de 6e plaats. Evenepoel pronkt op de eerste plaats met een voorsprong van 2'05" op Enric Mas. . De plaatsen in het algemeen klassement staan zo goed als vast. Gisteren moest enkel Carlos Rodriguez wat plaatsen toegeven. De Spanjaard kwam eerder deze week zwaar ten val en droeg daar duidelijk nog steeds de gevolgen van. Hij zakte van de 5e plaats naar de 7e in het algemeen klassement. De renner van Ineos is amper 1 seconde verwijderd van de 6e plaats. Evenepoel pronkt op de eerste plaats met een voorsprong van 2'05" op Enric Mas.

clock 16:00 16 uur . Algemeen klassement. 1. Remco Evenepoel 2. Enric Mas +2'05" 3. Juan Ayuso +5'08" 4. Miguel Angel Lopez +5'56" 5. Joao Almeida +7'16" 6. Thymen Arensman +7'56" 7. Carlos Rodriguez +7'57" 8. Ben O'Connor +10'30" 9. Rigoberto Uran +11'04" 10. Jai Hindley +12'01" . Algemeen klassement 1. Remco Evenepoel 2. Enric Mas +2'05" 3. Juan Ayuso +5'08" 4. Miguel Angel Lopez +5'56" 5. Joao Almeida +7'16" 6. Thymen Arensman +7'56" 7. Carlos Rodriguez +7'57" 8. Ben O'Connor +10'30" 9. Rigoberto Uran +11'04" 10. Jai Hindley +12'01"