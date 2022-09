Buitenlandse kranten over Evenepoel: "Een vroegrijp monster", Vuelta-winnaar wordt ereburger

clock 11:22

11 uur 22. Buitenlandse kranten over Evenepoel: "Een vroegrijp monster". De Vuelta-triomf van Remco Evenepoel haalde vandaag ook de internationale kranten. Op de voorpagina's waren de plekjes duur - daar prijkt de Belg meestal in een hoekje. Maar op de binnenpagina's wordt wel veel aandacht aan Evenepoel besteed. Het Franse L'Equipe maakte een fraai cijfernummer over de "nieuwe ster". Ze noemen hem onder meer "een vroegrijp monster" en "een machine gemaakt om te winnen". In Spanje pronkt US Open-winnaar Carlos Alcaraz overal groot, maar er was ook veel aandacht voor Evenepoel. Zo spitte het Madrileense Marca zijn voetbalverleden nog eens boven. Net als de zware revalidatie na de Ronde van Lombardije. De Italiaanse La Gazzetta dello Sport had een heel blad veil voor "Remco di Spagna". De sportkrant schetst het historische karakter. "België, de vasten is voorbij." .