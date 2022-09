Op bezoek bij Thibaut Courtois, die in Madrid meesupportert voor Evenepoel: "Zó mooi om te volgen"

Allebei wereldtop in hun sport. Dan is het wederzijds respect groot. Thibaut Courtois hoopt Remco Evenepoel zondag in zijn thuisstad Madrid te zien triomferen. De Rode Duivel ontving onze reporter Sammy Neyrinck vandaag alvast voor een lofzang over zijn jongere landgenoot. "Hoe hij de wereldtoppers kletsen geeft in de Vuelta, petje af."

"Ik hoop dat ik zondag na de wedstrijd een vraag krijg over die Belg die de Vuelta heeft gewonnen." Thibaut Courtois supportert vanuit Madrid mee voor Remco Evenepoel in de Vuelta. Onze nationale nummer 1 is een liefhebber van vele sporten. "Van tennis tot veldrijden, mijn verloofde geeft me soms onder mijn voeten dat ik het sportkanaal op mijn tv moet uitschakelen." Toch mocht het sportkanaal de voorbije weken net iets langer blijven openstaan ten huize Courtois. "Ik heb de Vuelta zo goed mogelijk gevolgd", vertelt Courtois, die onze reporter Sammy Neyrinck thuis ontving in Madrid. "Tenzij ik een siësta deed voor een match, dan was het eerste dat ik deed wanneer ik wakker werd: Sporza checken om te kijken hoe Remco het gedaan had die dag." "Wat hij in de Vuelta toont, is ongelooflijk. Het is zo mooi om te zien dat hij de absolute toppers kletsen heeft gegeven. Dat is straf."

De bewondering voor zijn jonge landgenoot is groot. "Als sporter kijk je op naar andere topsporters die resultaten halen." En dat laat de doelman van Real Madrid hem graag persoonlijk weten. "Remco en ik sturen af en toe een berichtje op Instagram. Ik feliciteer hem eens na een etappe. En hij stelt me dan een vraag over een voetbalmatch. De voetballer in Remco is nog steeds bijzonder geïnteresseerd in de Champions League." "Mijn bewondering voor hem is zo enkel maar gegroeid. Als hij me stuurt dat hij in Tenerife gaat trainen, dan weet ik dat het is om moederziel alleen de Teide op te knallen. Dan besef je dat de opofferingen van wielrenners vaak nóg hoger liggen dan die van voetballers.'

Ik moet denk ik het WK winnen om die twee toppers nog in te halen voor het Belgische Sportgala Thibaut Courtois

Game recognizes game. Nu al staat vast dat het een Belgisch topjaar wordt in de sport. Courtois won de titel, de Supercup en de Champions League, maar staat straks in het Sportgala tegenover wielerfenomenen Wout van Aert en Remco Evenepoel.

"Ik moet denk ik het WK winnen om die twee toppers nog in te halen, vrees ik. Wat ze gedaan hebben dit jaar, is ongelooflijk. Daar kan ik alleen maar mijn petje voor afdoen."

Remcoorts van Brussel tot Madrid

België zal de komende dagen dus roder en roder kleuren. Deze keer eens niet voor de Rode Duivels. Maar dat gunt Courtois zijn collega van harte. "Ik hoop dat hij ook een mooie ovatie zal krijgen in België als het zover is. Dan hoop ik dat België rood blijft kleuren van nu in september tot december."

Remco is op Real zelfs gekend door bepaalde kinesisten. Thibaut Courtois