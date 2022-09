Remco Evenepoel is blij met rustdag: "Ik heb het goed gedaan en heb bijna niets verloren"

Op zijn rollen kreeg Remco Evenepoel al een microfoon van de organisatie onder zijn neus geduwd. Op de Sierra Nevada - 2.512 meter - gaf de leider zijn rode shirt niet uit handen.

"Het is de eerste keer dat ik op zo'n hoogte koers en ik denk dat ik het vrij goed gedaan heb", vertelde een hijgende Evenepoel.

"Jumbo-Visma reed een sterke koers, mijn team overigens ook. De start was snel en de ontsnapping was een beetje gek en zelf voelde ik nog de stijfheid in mijn spieren na de val van donderdag."