Remco Evenepoel op rustdag: "Stijfheid van val verdwijnt stilaan, maar er kan nog veel gebeuren"

"Ik besef dat ik de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in lange tijd kan worden, maar ik moet rustig blijven want er volgen nog zes zware dagen. En we hebben vorige week gezien dat een val snel gebeurd is."

Remco Evenepoel telt bij het ingaan van de laatste Vuelta-week een voorsprong van 1'34" op Primoz Roglic en 2'01" op Enric Mas. Toch kunnen we hem in de persconferentie op de laatste rustdag niet op grootspraak betrappen.

Het is kwestie van rustig te blijven. We hebben vorige week gezien dat een val snel gebeurd is.

"Niet gepanikeerd toen Mas aanviel"

Evenepoel probeert de druk dan ook af te houden: "Vooraf mikten we op een ritzege en een plaats in de top 5 of 10 van het klassement, dus voor dit scenario hadden we zeker getekend. Alles wat nu nog komt, is extra."

In het weekend vertoonde de leider voor het eerst enkele kleine tekenen van kwetsbaarheid. "Zaterdag was Roglic de beste. Zondag was het dan weer Mas die sterk was, maar ik kon het tijdsverlies telkens binnen de perken houden."

"Door mijn val van donderdag voelde mijn lichaam heel stijf aan. Ik kon niet goed op mijn pedalen staan, wat toch erg belangrijk is op zulke steile cols. Toen Mas gisteren ging, heb ik niet gepanikeerd. Ik wou zeker niet boven mijn limiet gaan", verklaart Evenepoel.

"Nu voel ik dat de stijfheid stilaan verdwijnt. De komende dagen moet ik gewoon proberen volgen. Ik kijk dan niet enkel naar Mas en Roglic, maar eigenlijk naar heel de top 5. Hoe meer etappes ik zonder tijdverlies doorkom, hoe beter. En dan wordt het zaterdag in de laatste bergrit één grote strijd."