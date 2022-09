Wout van Aert: "Ik ben klaar voor de strijd, maar er zijn kapers op de kust"

Waar de GP van Québec vrijdag nog veel renners deed dromen van de zege, was de GP van Montréal in de finale een speeltuin voor slechts een handvol toppers.

De tweede eendagskoers in Canada was bijzonder slopend met meer dan 4.500 hoogtemeters, een koers met het karakter van een klim- of Ardennenklassieker.

Wellicht vormt het WK in Australië de gulden middenweg van deze twee Canadese koersen en met een 4e en 2e plaats heeft Wout van Aert bevestigd dat hij (een van de) topfavoriet(en) is voor het WK.

"Ik heb oprecht genoten van deze koersen", vertelt Van Aert op de website van Jumbo-Visma na zijn debuut in Canada.

"Het was een goeie voorbereiding op het WK. Het parcours in Montréal was zeer uitdagend en wellicht vergelijkbaar met dat in Wollongong over twee weken."

"Ik heb aangetoond dat ik klaar ben om daar de strijd aan te gaan, maar dit weekend heeft ook uitgewezen dat er een boel kapers op de kust zijn."

