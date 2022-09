Klaar voor het WK: Tadej Pogacar klopt Wout van Aert in titanensprint in Montréal

Fase per fase

clock 22:17 22 uur 17 match afgelopen end time Einde Pogacar wint van de kop af!! Van Aert heeft geen versnelling meer in de benen en wordt nog nipt tweede voor een sterke Bagioli. Yates is vierde. Gaudu wordt vijfde.

clock 22:16 22 uur 16. Gaudu heeft de koppositie overgenomen en probeert te verrassen. Van Aert zit in derde positie. Achter Pogacar. . Gaudu heeft de koppositie overgenomen en probeert te verrassen. Van Aert zit in derde positie. Achter Pogacar.

clock 22:15 Nog 1 kilometer. We lijken te gaan sprinten. Van Aert zit op kop van de groep en kijkt achterom. Hij kijkt in de zonnebril van Pogacar. . 22 uur 15. last km Nog 1 kilometer We lijken te gaan sprinten. Van Aert zit op kop van de groep en kijkt achterom. Hij kijkt in de zonnebril van Pogacar.

clock 22:15 22 uur 15. Speelt Bagioli het spel slim? Bagioli houdt zich op achteraan de kopgroep. Speelt hij het slim omdat de grote namen vooral naar elkaar kijken? Nog 1,5 kilometer. . Speelt Bagioli het spel slim? Bagioli houdt zich op achteraan de kopgroep. Speelt hij het slim omdat de grote namen vooral naar elkaar kijken? Nog 1,5 kilometer.

clock 22:13 22 uur 13. Aanval Yates. Op 3,1 kilometer van de finish probeert Yates weg te geraken. Hij kan het minste op zijn sprint reknenen. Pogacar lijkt het meeste moeite te hebben om mee te gaan, maar alles blijft samen. . Aanval Yates Op 3,1 kilometer van de finish probeert Yates weg te geraken. Hij kan het minste op zijn sprint reknenen. Pogacar lijkt het meeste moeite te hebben om mee te gaan, maar alles blijft samen.

clock 22:09 22 uur 09. Naast een gebouw van de universiteit van Montréal loopt het opnieuw een beetje omhoog. Yates probeert het tempo hoog te houden, maar het is niet echt een aanval. Waarschijnlijk zal zeker nog iemand proberen in de laatste 3 kilometer om aan te vallen. . Naast een gebouw van de universiteit van Montréal loopt het opnieuw een beetje omhoog. Yates probeert het tempo hoog te houden, maar het is niet echt een aanval. Waarschijnlijk zal zeker nog iemand proberen in de laatste 3 kilometer om aan te vallen.

clock 22:07 22 uur 07. Vijf koplopers voor de winst. Heeft Pogacar zijn aanval te laat ingezet? Van Aert is er opnieuw bij en draait de gashendel meteen stevig open. De rest ziet af in zijn wiel nu, maar van wegrijden is geen sprake op deze dalende wegen. . Vijf koplopers voor de winst Heeft Pogacar zijn aanval te laat ingezet? Van Aert is er opnieuw bij en draait de gashendel meteen stevig open. De rest ziet af in zijn wiel nu, maar van wegrijden is geen sprake op deze dalende wegen.

clock 22:05 22 uur 05. Van Aert sluit opnieuw aan. Bagioli kan bergop mee met Yates, Pogacar en een sterke Gaudu. Van Aert komt in het vlakke stuk boven opnieuw aansluiten, maar is heel diep in het krachtenarsenaal moeten gaan. . Van Aert sluit opnieuw aan Bagioli kan bergop mee met Yates, Pogacar en een sterke Gaudu. Van Aert komt in het vlakke stuk boven opnieuw aansluiten, maar is heel diep in het krachtenarsenaal moeten gaan.

clock 22:04 22 uur 04. Counter Yates. Adem Yates komt bij de eerste drie en gaat er op en over. Pogacar reageert! Van Aert moet een paar meter laten en buigt ook het hoofd. Ai ai ai. . Counter Yates Adem Yates komt bij de eerste drie en gaat er op en over. Pogacar reageert! Van Aert moet een paar meter laten en buigt ook het hoofd. Ai ai ai.

clock 22:03 22 uur 03. Daar gaat Pogacar !!! Daar is de aanval van de nummer twee in de Tour. Van Aert zit meteen op het wiel en geeft niet af. Bagioli is de enige die ook mee kan. . Daar gaat Pogacar !!! Daar is de aanval van de nummer twee in de Tour. Van Aert zit meteen op het wiel en geeft niet af. Bagioli is de enige die ook mee kan.

clock 22:01 22 uur 01. Alle ogen op Pogacar. Het peloton begint aan de laatste serieuze klim. Iedereen zit te wachten op een actie van Pogacar, maar het is Daniel Martinez die als eerste wegspringt. Komt er reactie? . Alle ogen op Pogacar Het peloton begint aan de laatste serieuze klim. Iedereen zit te wachten op een actie van Pogacar, maar het is Daniel Martinez die als eerste wegspringt. Komt er reactie?

clock 21:58 21 uur 58. Laatste ronde. Het kopduo begint aan de laatste ronde met een voorsprong van 40 seconden. Jumbo-Visma en UAE zijn niet meer in de meerderheid vooraan. We zien veel rood van Bahrein-Victorious en we zien ook Greg Van Avermaet. . Laatste ronde Het kopduo begint aan de laatste ronde met een voorsprong van 40 seconden. Jumbo-Visma en UAE zijn niet meer in de meerderheid vooraan. We zien veel rood van Bahrein-Victorious en we zien ook Greg Van Avermaet.

clock 21:51 21 uur 51. Aanval Wandahl en Velasco. Twee renners proberen weg te glippen in de dalende stroken richting de laatste ronde. Voor Astana is dat Simone Velasco. Voor Bora-hansgrohe Frederik Wandahl. . Aanval Wandahl en Velasco Twee renners proberen weg te glippen in de dalende stroken richting de laatste ronde. Voor Astana is dat Simone Velasco. Voor Bora-hansgrohe Frederik Wandahl.

clock 21:48 21 uur 48. Nog een keer klimmen. De overgebleven renners wacht nog een keer de beklimming van de Côte Camillien-Houde, 2,3 kilometer aan gemiddeld 6,3 procent. Daar verwachten we Pogacar. Dat zal Van Aert ook wel weten. . Nog een keer klimmen De overgebleven renners wacht nog een keer de beklimming van de Côte Camillien-Houde, 2,3 kilometer aan gemiddeld 6,3 procent. Daar verwachten we Pogacar. Dat zal Van Aert ook wel weten.

clock 21:45 21 uur 45. Stuyven moet de rol lossen. Het parcours is een sluipende moordenaar. Stuyven, Mohoric en Magnus Cort gaan over boord. . Stuyven moet de rol lossen Het parcours is een sluipende moordenaar. Stuyven, Mohoric en Magnus Cort gaan over boord.

clock 21:43 21 uur 43. Leknessund is gegrepen. Alle aandacht is de laatste 24 kilometer voor de kopmannen. Andreas Leknessund is gegrepen en daarmee is de laatste van de vroege vlucht ingerekend. Van Der Sande is opeens wel nog de enige ploegmaat voor Van Aert. . Leknessund is gegrepen Alle aandacht is de laatste 24 kilometer voor de kopmannen. Andreas Leknessund is gegrepen en daarmee is de laatste van de vroege vlucht ingerekend. Van Der Sande is opeens wel nog de enige ploegmaat voor Van Aert.

clock 21:40 21 uur 40. Nog twee rondes. Leknessend is nog net over de finish kunnen rijden voor het ingaan van de voorlaatste ronde, maar de lijwachten van Wout van Aert staan op het punt hem in te lopen. Van Aert heeft nog altijd vier makkers bij zich. Laporte heeft zijn job gedaan en haakt af. . Nog twee rondes Leknessend is nog net over de finish kunnen rijden voor het ingaan van de voorlaatste ronde, maar de lijwachten van Wout van Aert staan op het punt hem in te lopen. Van Aert heeft nog altijd vier makkers bij zich. Laporte heeft zijn job gedaan en haakt af.

clock 21:36 21 uur 36. Leknessund is niet de meest gracieuze renner op een fiets, maar hard op de pedalen stampen kan hij zeker. De Noor geeft nog altijd een prima indruk, maar verliest wel steeds meer van zijn voorsprong. . Leknessund is niet de meest gracieuze renner op een fiets, maar hard op de pedalen stampen kan hij zeker. De Noor geeft nog altijd een prima indruk, maar verliest wel steeds meer van zijn voorsprong.