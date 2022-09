Remco Evenepoel voor WK-tijdrit: "Voor mij is er geen druk meer, maar wil wel graag winnen"

Remco Evenepoel oogde vermoeid op de persbabbel, maar stelde de aanwezige journalisten gerust. "Ik ben genoeg hersteld. Ik heb het 4 dagen heel kalm gedaan en dat heeft me wel goed gedaan", vertelde Evenepoel, die snel de knop heeft moeten omdraaien na de Vuelta.

"Ik wist op voorhand dat het op deze manier zou moeten. Daar was ik mentaal wel klaar voor. Een WK rijden voor je eigen land, dat laat je niet zomaar liggen. Er wordt ook altijd gezegd dat je na een grote ronde magische benen vindt en een tand groter kunt rijden. Daar hoop ik op", glimlachte hij.

"We hebben 3 maanden geleden al ingepland hoe we deze week zouden invullen. Dit is de best mogelijke herstelweek. Het was een goeie beslissing om na de Vuelta zo snel mogelijk naar hier te komen, zowel voor mijn lichaam als voor het "kopje". Al zal ik ook blij zijn wanneer ik na het WK alles even kan loslaten."