Dylan Teuns ontgoocheld: "Ik was bereid om in dienst te rijden van Wout en Remco"

Hij had de bondscoach al drie maanden niet meer gehoord, dus voelde Teuns al nattigheid toen hij gisteren telefoon kreeg. "De bondscoach zei dat hij minder goed nieuws had", vertelt Teuns. "Het is redelijk hard binnengekomen."



Een echte reden voor zijn niet-selectie kreeg Teuns niet. "Ik zou niet van toepassing zijn bij de benodigdheden van de kopmannen. Zoiets heb ik van uitleg gekregen."

"Ik ben me er nochtans volledig van bewust dat er twee kopmannen zijn. En twee kopmannen is meer dan genoeg. Ik was natuurlijk bereid om in dienst te rijden van Wout en Remco."

"Ik had er geen rekening mee gehouden dat ik niet geselecteerd zou worden. Ik had ook op Sporza gelezen dat ik zo goed als zeker was."

"In mei had de bondscoach me nog gebeld en toen kreeg ik de bevestiging dat ik na een sterk voorjaar een certitude was in de selectie. Maar dan heb ik drie maanden niets meer gehoord. Misschien was ik er te gerust in."