Lotte Kopecky zonder zege in Vuelta, maar met vertrouwen naar WK: "Ik werd elke dag beter"

Met een positief gevoel richting Wollongong

Kopecky was vandaag the best of the rest in de slotrit in Madrid. Wereldkampioene Elisa Balsamo was veruit de snelste, Kopecky werd tweede. "Ik was een beetje verrast door Longo Borghini (die een klein gaatje sloeg), maar uiteindelijk wint Balsamo. Zij is heel snel, dat weet iedereen", reageerde onze landgenote.

"Deze rittenkoers heeft me wel deugd gedaan. Ik houd er een positief gevoel aan over. Dat was wel nodig richting het WK."

Kopecky nam wat rust na de Tour de France Femmes en veroverde daarna twee gouden medailles op het EK in München op de piste. "Daarna nam ik opnieuw wat rust, zodat ik wat op adem kon komen. Het was dus een korte opbouwperiode. Deze koers had ik nodig om wat koersritme in de benen te krijgen."

"Ik kreeg hier dag na dag het gevoel dat het beter draaide en ik herstelde ook goed. Dat zijn positieve signalen die ik meeneem naar het WK in Australië."