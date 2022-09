De vele afwezigen op het WK wielrennen: van de trouw van een broer tot de angst voor een jetlag

De vliegtuigen richting Sydney zitten dezer dagen propvol wielrenners. Maar er is ook een hele lading afwezigen op het WK in Wollongong. Om allerlei redenen. Deze 12 renners zal u niet aan het werk zien op het komende WK.

1. Richard Carapaz (Ecuador)

De olympische kampioen is een meesterbrein op tactisch vlak, een eigenschap die je op een WK heel ver kan brengen. In de Vuelta bewees Carapaz (Ineos Grenadiers) na een valse start dat het met zijn vorm wel snor zit. Maar Ecuador stuurt maar 1 renner uit naar Wollongong (Jhonatan Narvaez), terwijl het 6 tickets heeft. "Veel van onze toprenners kunnen niet aanwezig zijn op het WK door fysieke of familiale problemen", klinkt het bij de Ecuadoraanse wielerbond.

Richard Carapaz werd vorig jaar olympisch kampioen voor Wout van Aert en Tadej Pogacar.

2. Benoît Cosnefroy (Frankrijk)

De Fransen leggen hun boontjes te week op titelverdediger Julian Alaphilippe. Met Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) hadden ze een ideale bliksemafleider in de gelederen. Maar Cosnefroy heeft een tijdje geleden zelf laten weten aan bondscoach Thomas Voeckler dat hij de trip naar Australië niet zag zitten. "Ik heb geen zin in een jetlag en wil me richten op de najaarskoersen", waren de argumenten van Cosnefroy. De 26-jarige Fransman kreeg in Wollongong nochtans een parcours op zijn maat. In Québec etaleerde Cosnefroy 4 dagen geleden zijn hoogvorm met winst na een late aanval.

3. Rohan Dennis (Australië)

"Mijn broer trouwt daags voor het WK tijdrijden en dat huwelijk vindt plaats in Duitsland." Voor een keer dat het WK zo dicht bij huis plaatsvindt voor Rohan Dennis (Jumbo-Visma), gooit het huwelijk van zijn broer roet in het eten. "Het is wat het is", zegt de wereldkampioen tijdrijden van 2018 en 2019. Door de afwezigheid van Dennis krijgt het 21-jarige talent Luke Plapp (Ineos Grenadiers) zijn kans in de Australische selectie.

Rohan Dennis is de Australische kampioen tijdrijden.

4. Caleb Ewan (Australië)

Jaren geleden al klonk het dat het WK-parcours in Wollongong uitgetekend zou worden op maat van thuisrijder Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Maar de Australische topsprinter kende een kwakkelseizoen en werd gepasseerd door bondscoach Rory Sutherland. Michael Matthews is de absolute speerpunt bij de Aussies.

5. Matej Mohoric (Slovenië)

Een klim vergelijkbaar met de Berendries gevolgd door een afdaling voor de durvers. De plaatselijke rondes in Wollongong lijken op papier gesneden brood voor Matej Mohoric, die met zijn meesterlijke daalkunsten dit seizoen naar de zegeruiker flitste in Milaan-Sanremo. Maar Mohoric (Bahrain Victorious) kreeg na de Tour te kampen met het Epstein-Barr-virus (dat klierkoorts veroorzaakt). De Sloveen reed de voorbije dagen wel het Canadese tweeluik, maar speelde er geen rol van betekenis en gaf zelfs op in Montréal.

Matej Mohoric triomfeerde dit jaar in Milaan-Sanremo.

6. Mads Pedersen (Denemarken)

Met 3 ritzeges en de groene trui in de Vuelta lijkt Mads Pedersen (Trek-Segafredo) in de vorm van zijn leven te zitten.

Maar na een lang seizoen met 2 grote rondes na elkaar ziet de wereldkampioen van 2019 het niet zitten om nog eens 3 weken van huis te zijn. "Mentaal lijkt me dat niet zo'n goed idee en het zou invloed kunnen hebben op het volgende seizoen", zegt Pedersen. "Ik ben blij met mijn beslissing en kijk ernaar uit om mijn vrouw binnenkort opnieuw te zien." Pedersen zal van de vrijgekomen tijd ook gebruik maken om te verhuizen van Denemarken naar Zwitserland.

7. Tom Pidcock (Groot-Brittannië)

3 wereldtitels in 1 kalenderjaar veroveren, dat was het razend ambitieuze doel van Tom Pidcock in het begin van het jaar. De Britse alleskunner kroonde zich eind januari tot wereldkampioen veldrijden in de Verenigde Staten, maar zakte 2 weken geleden door het ijs op het WK mountainbike. "Die nederlaag was een klap", zegt Pidcock. "Mentaal kan ik een nieuwe voorbereiding op een WK niet meer opbrengen dit jaar."

Pidcock won dit jaar een Tour-etappe boven op Alpe d'Huez.

8. Primoz Roglic (Slovenië)

De olympische kampioen tijdrijden had het WK in zijn agenda staan. De pijnlijke val in de Vuelta heeft dat plan naar de prullenbak verwezen. Pogacar is de absolute kopman van Slovenië en doet de dubbel: tijd- en wegrit. Een extra tegenstander dus voor Remco Evenepoel en Yves Lampaert tegen de klok.

9. Dylan Teuns (België)

Tot 2 dagen voor de bekendmaking van de WK-selectie dacht Dylan Teuns dat hij nog vrij zeker was van zijn plekje in de Belgische ploeg. "Maar ik kreeg daags voor de bekendmaking een telefoontje van de bondscoach met de boodschap dat ik niet van toepassing zou zijn bij de benodigdheden van de kopmannen", doet Teuns zijn verhaal. "Ik was bereid om in dienst te rijden van Wout en Remco." Teuns had zijn seizoen nochtans afgestemd op het WK. Een parcours op zijn maat, want het is een mix van de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. In de Belgische selectie ontbreekt ook de geblesseerde Tiesj Benoot, die de rol van meester-luitenant had moeten vervullen voor Wout van Aert.

Dylan Teuns was er heel graag bij geweest in Wollongong.

10. Rigoberto Uran (Colombia)

Ook de degradatiestrijd in de WorldTour zorgt dat een hoop renners ontbreken in Wollongong.



Zo kan de Colombiaanse selectie niet rekenen op ervaringsdeskundige Rigoberto Uran, vooral in zijn beginjaren een kampioenschapsrenner. Denk maar aan zijn veelbesproken zilveren medaille op de Spelen in Londen 10 jaar geleden. EF Education-EasyPost geeft Uran niet vrij voor het WK omdat hij punten moeten sprokkelen in de Italiaanse herftsklassiekers.

11. Jonas Vingegaard (Denemarken)

Hoe zou het nog gaan met Tour-winnaar Jonas Vingegaard? De 25-jarige Deen had na zijn eindzege in Frankrijk nood aan quality time met zijn partner Trine en hun dochtertje Frida.



Een maand lang was de zetel zijn natuurlijke habitat. Zijn fiets raakte Vingegaard lange tijd niet aan. De Deense wielerbond had er nochtans alles aan gedaan om de Tour-winnaar te overtuigen om de reis te maken naar Australië. In plaats daarvan richt Vingegaard zijn blik nu op de Ronde van Lombardije.

Bij Vingegaard ging de riem er een tijdje af na zijn Tour-zege.

12. Alejandro Valverde (Spanje)

"Ik vind het zo jammer dat ik in mijn afscheidsjaar het WK niet kan rijden." Alejandro Valverde stond 7 keer op een WK-podium (1x 1e, 2x 2e en 4x 3e). Maar zijn team Movistar is ook verwikkeld in de degredatiestrijd en heeft de 42-jarige Valverde broodnodig in de Italiaanse herfstklassiekers.



Bij Spanje ontbreken om dezelfde reden Enric Mas (de 2e uit de Vuelta) en Alex Aranburu, die wel iets had kunnen uitrichten op het WK-parcours.

Geen topsprinters, geen Ieren en geen Russen