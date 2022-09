"Eerste deel van TT-parcours wordt beslissend": bondscoach Vanthourenhout en Renaat Schotte leggen uit waarom

Morgen is het eindelijk zover. Dan staat met de WK-tijdrit de eerste belangrijke afspraak op het programma in Australië. Bondscoach Sven Vanthourenhout verkende samen met Remco Evenepoel en Yves Lampaert nog een laatste keer het parcours en kwam tot een duidelijke vaststelling: "Het eerste deel van de ronde wordt cruciaal".

Het parcours van de WK-tijdrit is in totaal 34,2 kilometer lang en bestaat uit twee rondes. Een duidelijke opdracht voor Remco Evenepoel en Yves Lampaert, die zich vandaag nog 4 rondjes lang op het Australische asfalt begaven.



"De ideale lijnen hadden we gisteren al op het oog en vandaag hebben we die op de juiste manier afgewerkt", legde Vanthourenhout uit. "De eerste twee rondes waren nog verkennend, terwijl de derde ronde al wat meer prikkelend was. In de vierde ronde neigde het toch al wel naar het wedstrijdtempo om het juiste gevoel te pakken te krijgen."



Een grondige laatste verkenning dus. Kennen Evenepoel en Lampaert het parcours dan nu als hun broekzak? "Eigenlijk wel, hoewel het natuurlijk ook niet heel moeilijk is." "Hier en daar ligt de snelheid toch bijzonder hoog, waardoor het soms wel wat tricky is."

"Tot na het klimmetje is Remco echt wel in het voordeel"

In de wandelgangen klinkt steeds vaker dat het een parcours op maat is van Evenepoel. Een terechte bewering? "De eerste 10 tot 12 minuten zijn echt niet te onderschatten, omdat het eigenlijk steeds oploopt. Daarna is er nog het klimmetje als afsluiter. Op dat stuk is Remco dus echt wel in het voordeel", geeft de bondscoach toe.



Het tweede deel van de ronde lijkt dan weer in het voordeel van de pure hardrijders zoals Ganna en Küng. Al schrijft Vanthourenhout ook Pogacar zeker niet af. "Hij geeft altijd de indruk wat passiever en minder gefocust te zijn. Maar dat is nu eenmaal hoe hij is. Hij behoort dus zeker tot de namen die mee zullen doen voor het podium."



"De eerste helft van de tweede ronde zal cruciaal zijn"

Aangezien het parcours uit twee rondes bestaat, moeten de renners zich morgen ook twee keer over het klimmetje hijsen. Een beslissende factor volgens de bondscoach. "Ik denk dat de eerste helft van de tweede ronde de meest cruciale zal zijn. Daar wordt het verschil gemaakt."



"De laatste 4 à 5 kilometer zijn ook wel heel snel, maar veel kan je daar niet meer verliezen of goedmaken. We moeten gewoon uitgaan van de sterkte van Remco, want we weten dat de concurrentie klaar zal zijn. Maar Remco is dat ook."

Renaat Schotte verkent het "cruciale" eerste deel in het zog van de Belgen: