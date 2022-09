Evenepoel, Ganna, Küng en Bissegger: dit zijn de favorieten voor het WK tijdrijden

1. Remco Evenepoel (Bel)

- Als Evenepoel zelf het parcours had mogen uittekenen, had hij het wellicht iets heuvelachtiger gemaakt.

- Heeft hij last van een jetlag? Evenepoel oversliep zich al de 1e dag in Australië.

- De lastige Vuelta kan in zijn kleren blijven hangen.

- Heeft nog extra stappen gezet in het tijdrijden.

- Zit in een positieve flow na zijn eindzege in de Vuelta.

2. Filippo Ganna (Ita)

- Is in tegenstelling tot de voorbije 2 jaar niet meer ongenaakbaar tegen de klok.

- Ganna is technisch een kraan in de bochten, die talrijk aanwezig zijn op het tijdritparcours.

- Is vorige week al vertrokken naar Australië en is dus goed geacclimatiseerd.

- Moet in tegenstelling tot andere concurrenten enkel focussen op de tijdrit.

- Won de voorbije 2 jaar, weet dus wat het succesrecept is om wereldkampioen tijdrijden te worden.

3. Stefan Bissegger (Zwi)

+



- Heeft dit seizoen 2 keer Ganna geklopt: in de UAE Tour en op het EK tijdrijden.

- De degradatiestrijd met EF is een extra stimulans, want in de WK-tijdrit liggen veel UCI-punten te rapen.



-

- Is vaak niet stressbestendig.

- Draagt de Kopenhagen-nachtmerrie mee en werd ook in de 2e Tour-tijdrit genekt door pech. Niet goed voor het zelfvertrouwen.