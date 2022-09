Yves Lampaert: "Parcours van WK-tijdrit is pittig en technisch"

Wat verwacht Lampaert van de tijdrit? "Ik heb de op één na belangrijkste tijdrit van het jaar al gewonnen en hier hoop ik opnieuw te verrassen. Ik wil even goed doen, maar ik besef dat het niet simpel zal worden. Voor mij is de tijdrit ook wat aan de lange kant. Ik heb het liever wat korter."

"Ik heb na de Tour wat gesukkeld met mijn zitvlak. In de Ronde van Duitsland was ik niet super. Daarna heb ik wel goed getraind en in Izegem Koerse en de GP Fourmies was ik wel vrij goed. Ik ben maandag afgereisd naar hier, dat was wel een hele trip natuurlijk."

Yves Lampaert verraste deze zomer vriend en vijand door de tijdrit in de Tour te winnen. Hoe zijn de weken daarna voor hem verlopen? "Mijn voorbereiding richting dit WK was niet optimaal", vertelt Lampaert.

"Het is een pittig en technisch parcours, met twee nijdige klimmetjes. Ik denk dat er een sterke tijdrijder zal winnen. Zelf hou ik wel van een technisch parcours en er zit ook veel interval in, dat heb ik ook wel graag."

Lampaert reed zijn beste WK-tijdrit in Qatar, toen hij 7e werd. "Het zou mooi zijn om beter te doen en ik denk dat dat erin zit. Ik ga er in elk geval alles aan doen. Ik hoop en verwacht wel om een mooie tijd te kunnen neerzetten."

"De kansen van Remco Evenepoel? Hij vindt hier wel een parcours dat op zijn lijf geschreven is. Ik vind het straf dat hij hier nu al zo kloek zit na een zware Vuelta. De grote vraag is of hij voldoende hersteld is. We hopen van wel, maar dat is op voorhand moeilijk te bepalen."