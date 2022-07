Yves Lampaert schrijft sprookje in Kopenhagen en pakt verrassend geel in openingstijdrit Tour

clock 19:12 19 uur 12. Iedereen is binnen. We zien tranen van geluk bij Yves Lampaert. Wat een stunt! . Iedereen is binnen. We zien tranen van geluk bij Yves Lampaert. Wat een stunt!

clock 19:09 19 uur 09. De uitslag Lampaert Van Aert Pogacar Ganna Van der Poel Pedersen Vingegaard Roglic Mollema Teuns . De uitslag Lampaert Van Aert Pogacar Ganna Van der Poel Pedersen Vingegaard Roglic Mollema Teuns

clock 19:09 19 uur 09. Pidcock kan Lampaert niet bedreigen. Pidcock kan Lampaert niet bedreigen

clock 19:08 19 uur 08. Yves Lampaert wint! De seconden tikken weg voor Tom Pidcock. Over and out. Yves Lampaert wint de tijdrit in de Tour! Wie had dat voorspeld? . Yves Lampaert wint! De seconden tikken weg voor Tom Pidcock. Over and out. Yves Lampaert wint de tijdrit in de Tour! Wie had dat voorspeld?

clock 19:05 19 uur 05. Tom Pidcock moet nog 3 kilometer afhaspelen en heeft een mikpunt. Toch maar opletten voor dat Britse duiveltje. . Tom Pidcock moet nog 3 kilometer afhaspelen en heeft een mikpunt. Toch maar opletten voor dat Britse duiveltje.

clock 19:03 19 uur 03. De tv-regisseur heeft dan toch aandacht voor Yves Lampaert. "Ik ben zo nerveus", zit hij te ijsberen in de hot seat. . De tv-regisseur heeft dan toch aandacht voor Yves Lampaert. "Ik ben zo nerveus", zit hij te ijsberen in de hot seat.

clock 19:00 19 uur . Ook Tom Pidcock laat te lang op zich wachten aan het tussenpunt. José De Cauwer wacht nog heel even, maar het ligt op het puntje van zijn tong om Yves Lampaert uit te roepen tot winnaar. . Ook Tom Pidcock laat te lang op zich wachten aan het tussenpunt. José De Cauwer wacht nog heel even, maar het ligt op het puntje van zijn tong om Yves Lampaert uit te roepen tot winnaar.

clock 18:58 18 uur 58. Mikkel Honoré komt ten val, Aleksej Loetsenko kleurt ook al stevig rood. Boerenzoon Yves Lampaert mag zijn jasje en dasje voorbereiden. . Mikkel Honoré komt ten val, Aleksej Loetsenko kleurt ook al stevig rood. Boerenzoon Yves Lampaert mag zijn jasje en dasje voorbereiden.

clock 18:56 18 uur 56. Pidcock maakt zijn debuut in de Tour de France. Pidcock maakt zijn debuut in de Tour de France

clock 18:55 18 uur 55. We weten niet wat er met de Franse regie aan de hand is, maar we hebben nog geen beeld van Yves Lampaert in de hot seat gezien. Als hij maar niet vermist is. . We weten niet wat er met de Franse regie aan de hand is, maar we hebben nog geen beeld van Yves Lampaert in de hot seat gezien. Als hij maar niet vermist is.

clock 18:55 18 uur 55. Iedereen is weg! Na Thomas Pidcock en Nathan Van Hooydonck sluit Marc Soler dit bal af. Met een Belgische winnaar? . Iedereen is weg! Na Thomas Pidcock en Nathan Van Hooydonck sluit Marc Soler dit bal af. Met een Belgische winnaar?

clock 18:52 18 uur 52. Aleksej Loetsenko kopieert Alberto Bettiol. Ook hij likt dus niet aan de enkels van Yves Lampaert, al was hij halfweg niet de snelste. . Aleksej Loetsenko kopieert Alberto Bettiol. Ook hij likt dus niet aan de enkels van Yves Lampaert, al was hij halfweg niet de snelste.

clock 18:52 18 uur 52. De tijden van de toppers. Yves Lampaert 15'18" Wout van Aert 15'22" Tadej Pogacar 15'24" Filippo Ganna 15'27" Mathieu van der Poel 15'30" Mads Pedersen 15'32" Jonas Vingegaard 15'33" Primoz Roglic 15'33" Bauke Mollema 15'34" Bob Jungels 15'40" Stefan Küng 15'40" Geraint Thomas 15'42" Aleksandr Vlasov 15'49" Louis Meintjes 15'52" Brandon McNulty 16'00" Daniel Martinez 16'01" Romain Bardet 16'02" Aleksej Loetsenko 16'02" Nairo Quintana 16'06" David Gaudu 16'07" Jack Haig 16'08" Damiano Caruso 16'12" Jakob Fuglsang 16'12" Enric Mas 16'13" Ben O'Connor 16'18" Guillaume Martin 16'20" Chris Froome 16'33" Thibaut Pinot 16'38" . De tijden van de toppers Yves Lampaert 15'18" Wout van Aert 15'22" Tadej Pogacar 15'24" Filippo Ganna 15'27" Mathieu van der Poel 15'30" Mads Pedersen 15'32" Jonas Vingegaard 15'33" Primoz Roglic 15'33" Bauke Mollema 15'34" Bob Jungels 15'40" Stefan Küng 15'40" Geraint Thomas 15'42" Aleksandr Vlasov 15'49" Louis Meintjes 15'52" Brandon McNulty 16'00" Daniel Martinez 16'01" Romain Bardet 16'02" Aleksej Loetsenko 16'02" Nairo Quintana 16'06" David Gaudu 16'07" Jack Haig 16'08" Damiano Caruso 16'12" Jakob Fuglsang 16'12" Enric Mas 16'13" Ben O'Connor 16'18" Guillaume Martin 16'20" Chris Froome 16'33" Thibaut Pinot 16'38"

clock 18:50 18 uur 50. Hoeven we ook geen rekening meer te houden met Alberto Bettiol? +22" halfweg, dat is veel te veel. Ciao! . Hoeven we ook geen rekening meer te houden met Alberto Bettiol? +22" halfweg, dat is veel te veel. Ciao!

clock 18:47 18 uur 47. Als we even loeren naar de klassementsmannen, dan is Tadej Pogacar de winnaar. Jonas Vingegaard en Primoz Roglic geven elkaar geen duimbreed toe en staan slechts 9" in het krijt. Ook Geraint Thomas en Aleksandr Vlasov doen het meer dan oké, vooral Ben O'Connor heeft al een serieuze poef na 13 kilometer. . Als we even loeren naar de klassementsmannen, dan is Tadej Pogacar de winnaar. Jonas Vingegaard en Primoz Roglic geven elkaar geen duimbreed toe en staan slechts 9" in het krijt. Ook Geraint Thomas en Aleksandr Vlasov doen het meer dan oké, vooral Ben O'Connor heeft al een serieuze poef na 13 kilometer.

clock 18:47 18 uur 47. Jonathan Castroviejo is ook niet meer de topper van weleer: +36". . Jonathan Castroviejo is ook niet meer de topper van weleer: +36".

clock 18:44 18 uur 44. Marc Soler is de afsluiter om 18.55 u. We vullen Yves Lampaert nog niet in, maar voorlopig komt niemand in de buurt. . Marc Soler is de afsluiter om 18.55 u. We vullen Yves Lampaert nog niet in, maar voorlopig komt niemand in de buurt.

clock 18:41 18 uur 41. Dylan Teuns antwoordt met de pedalen en wordt de 3e Belg in de top 10: hij is 10e op 20". . Dylan Teuns antwoordt met de pedalen en wordt de 3e Belg in de top 10: hij is 10e op 20".

clock 18:37 18 uur 37. Bij De Melkerie, het trainingsgroepje van Yves Lampaert, worden ze stilaan knettergek. Ze ruiken al een jaar lang koffie en taart. . Bij De Melkerie, het trainingsgroepje van Yves Lampaert, worden ze stilaan knettergek. Ze ruiken al een jaar lang koffie en taart.

clock 18:31 18 uur 31. Dat het na mij gestopt is met regenen? De wegen lagen er altijd nat bij. Ik herhaal het: chapeau voor Yves. Hij heeft echt snel gereden. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Dat het na mij gestopt is met regenen? De wegen lagen er altijd nat bij. Ik herhaal het: chapeau voor Yves. Hij heeft echt snel gereden. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 18:31 18 uur 31. Van Aert: "Even schrikken toen Yves sneller was, maar chapeau". Van Aert: "Even schrikken toen Yves sneller was, maar chapeau"

clock 18:29 18 uur 29. Hoe reageert Wout van Aert? "Uiteraard kwam ik om te winnen. Het was even schrikken dat Yves sneller was, maar ik kan alleen maar chapeau zeggen. Het zou lullig zijn om te zeggen dat het aan de omstandigheden lag. Yves heeft gewoon sneller gereden." . Hoe reageert Wout van Aert? "Uiteraard kwam ik om te winnen. Het was even schrikken dat Yves sneller was, maar ik kan alleen maar chapeau zeggen. Het zou lullig zijn om te zeggen dat het aan de omstandigheden lag. Yves heeft gewoon sneller gereden."

clock 18:25 18 uur 25. Dylan Teuns zal blij zijn dat hij na alle heisa eindelijk kan koersen. Al is ook dat draadje een beetje onzeker. José De Cauwer vindt vooral dat de recherche duidelijkheid mag scheppen. . Dylan Teuns zal blij zijn dat hij na alle heisa eindelijk kan koersen. Al is ook dat draadje een beetje onzeker. José De Cauwer vindt vooral dat de recherche duidelijkheid mag scheppen.

clock 18:23 18 uur 23. Bij het tussenpunt komt er voorlopig niemand in de buurt van de snelheidsduivels. We houden vooral nog rekening met Castroviejo, Bettiol en Loetsenko. . Bij het tussenpunt komt er voorlopig niemand in de buurt van de snelheidsduivels. We houden vooral nog rekening met Castroviejo, Bettiol en Loetsenko.

clock 18:19 18 uur 19. Yves Lampaert was lange tijd geen zekerheid voor deze Tour, is ook einde contract en reisde maandag met de besmette Tim Declercq naar Kopenhagen. Hij droeg al eens de leiderstrui in de Vuelta na ritwinst, maar dit is van een ander kaliber. . Yves Lampaert was lange tijd geen zekerheid voor deze Tour, is ook einde contract en reisde maandag met de besmette Tim Declercq naar Kopenhagen. Hij droeg al eens de leiderstrui in de Vuelta na ritwinst, maar dit is van een ander kaliber.

clock 18:15 18 uur 15. Deze tijdrit wordt een compleet ander verhaal. Op de opgedroogde kasseien kun je nu wel voluit gaan. Yves Lampaert zat niet in de slechtste golf, maar ook niet in de beste. Het kan dus nog alle kanten uit. . Deze tijdrit wordt een compleet ander verhaal. Op de opgedroogde kasseien kun je nu wel voluit gaan. Yves Lampaert zat niet in de slechtste golf, maar ook niet in de beste. Het kan dus nog alle kanten uit.

clock 18:13 18 uur 13. Nog een uurtje en dan kennen we het verdict. Nog eens de top 10: Lampaert, Van Aert, Pogacar, Ganna, Van der Poel, Pedersen, Vingegaard, Roglic, Mollema en Cort. . Nog een uurtje en dan kennen we het verdict. Nog eens de top 10: Lampaert, Van Aert, Pogacar, Ganna, Van der Poel, Pedersen, Vingegaard, Roglic, Mollema en Cort.

clock 18:11 18 uur 11. Ik kan het niet geloven! Ik reken er nog niet op. Er zal wel nog iemand mijn tijd kloppen. . Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik kan het niet geloven! Ik reken er nog niet op. Er zal wel nog iemand mijn tijd kloppen. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 18:09 18 uur 09. Tom Steels: "Alles tussen de 10 en 15 kilometer is op zijn lijf geschreven". Tom Steels: "Alles tussen de 10 en 15 kilometer is op zijn lijf geschreven"

clock 18:08 18 uur 08. Ploegleider Tom Steels reageert na de tijdrit van Yves Lampaert: "We wisten dat hij conditioneel goed was en technisch was het perfect. Ik kon hem op geen fout betrappen. Deze afstand ligt hem ook." . Ploegleider Tom Steels reageert na de tijdrit van Yves Lampaert: "We wisten dat hij conditioneel goed was en technisch was het perfect. Ik kon hem op geen fout betrappen. Deze afstand ligt hem ook."

clock 18:07 Een Belgisch onderonsje. . 18 uur 07. Een Belgisch onderonsje.

clock 18:05 18 uur 05. Het is een beetje ironisch. De toppers en favorieten betalen een prijs voor hun vroege startuur. Latere starters hebben beter gegokt en kunnen meer risico's nemen. . Het is een beetje ironisch. De toppers en favorieten betalen een prijs voor hun vroege startuur. Latere starters hebben beter gegokt en kunnen meer risico's nemen.