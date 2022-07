Yves Lampaert in tranen na gele stunt: "Ik ben maar gewoon een boerenzoon uit België"

"Mijn hoofd ontploft", reageerde Lampaert vol ongeloof. "Ik klop hier alle beste renners ter wereld. Ik ben maar gewoon een boerenzoon uit België. Om dit klaar te spelen, dat had ik nooit gedacht."

"Ik kan het niet geloven. Ik wist dat ik in goede conditie verkeerde, maar om meteen een Tourrit te winnen, daar had ik nooit van kunnen dromen. Ik heb het gedaan. In een tijdrit kan iedereen zo hard trappen als hij kan. Maar om hier Van Aert, Van der Poel en Ganna te kloppen ... "

Lampaert kon, in tegenstelling tot de andere kanonnen, wel rijden op schijnbaar drogere wegen. Leverde dat een voordeel op? "Ik denk het niet. De wegen waren nog steeds heel nat, de putten in de weg zaten vol water. Ik dacht steeds in de bochten dat ik sneller moest gaan en op mijn banden moest vertrouwen."

"Uiteindelijk ben ik 5 seconden sneller dan Van Aert. Ik ga het pas beseffen als de Tour voorbij is of als ik maandag mijn vrouw en zoon kan zien met de gele trui om mijn schouders. Ik denk dat ik trots mag zijn op mezelf."

"Dit is voor mijn team en mijn familie. Ook voor mijn beste vriend Tim Declercq, die de Tour al na een paar uur moest verlaten door covid. Het is heel jammer dat hij hier niet bij kan zijn."