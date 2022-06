Uitzinnige massa zorgt voor kolkende sfeer bij Tourpresentatie, Wout van Aert maakt grapje

Het Tivoli-park, een attractiepark in het hart van het centrum van Kopenhagen, was het mooie decor voor de ploegenpresentatie. Doorheen een gaanderij van bloemen en bomen kwamen de renners op hun fietsen ploeg per ploeg het podium opgereden.

Hierbij werd de spanning opgedreven, met de grote teams helemaal aan het staartje. Maar ook voor de kleinere teams werd door de grote mensenmassa uitzinnig gejuicht, zeker als ze een Deen in hun ploeg hadden.

Jonas Vingegaard, vorig jaar tweede in de eindstand, kreeg misschien wel het meeste applaus. Hij was er zelf duidelijk door aangedaan. Primoz Roglic ging helemaal mee in de sfeer, want op de vraag wie zou bepalen of ze nu voor Roglic of Vingegaard zouden rijden, volgde hij het scanderende publiek: "Vingegaard!"

Ook Wout van Aert droeg bij aan de goede luim die als een warm deken over de presentatie was gewikkeld. Hoeveel ritten zal hij gewonnen hebben als hij straks Denemarken verlaat? "We zijn hier maar 3 ritten, zeker?", klonk hij lachend ambitieus.

Als laatste werd titelverdediger Tadej Pogacar opgevoerd, ook nu weer de grote favoriet. "Maar als ik moet kiezen tussen 3 weken plezier maken en koste wat het kost de Tour winnen, dan kies ik voor plezier maken."

De hoofdrolspelers hebben er duidelijk zin in, de Deense wielerfans zo mogelijk nog meer. Vrijdag gaat de Tour van start met een tijdrit door Kopenhagen.