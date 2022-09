Dagboek Dewulf: "Onze masseur en food coach van Jumbo sprongen gat in de lucht toen Foss won"

We hebben om 10.30 uur met een groepje losgereden. We zochten een goede koffiebar om een even halt te houden. Daar kregen we enorme keuzestress. Op een rustdag mogen we van de food coach een taartje bestellen. Alleen was het erg moeilijk om te kiezen uit het aanbod.

De tijdrit heb ik gekeken op de massagetafel. Ik werd gemasseerd door een verzorger van Jumbo-Visma, en ook onze food coach is van Foss zijn ploeg. Wanneer zij zagen dat Remco het niet meer kon halen, maar het wel de Noor was die won, sprongen ze een klein gat in de lucht.

Ik voelde het nog voor de slotkilometer al aan dat Küng het niet zou halen. Wij hebben dat laatste stuk ook even verkend. Daar 65 kilometer per uur rijden, is zeker niet evident. Het "Foss-kamp" dat bij me was, klaagde er niet over.



Mijn overige tijd heb ik gebruikt om een goede route in elkaar te puzzelen voor morgen. De ploeg - die wel heel gezellig is nu die compleet is - wil nog twee dagen hard kunnen trainen met individuele blokken.



Daar zijn we nu helemaal klaar voor. Laat de nieuwe WK-week maar komen!