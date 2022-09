Dagboek Dewulf: "Blijkbaar mag je in Australië gewoon op de snelweg fietsen"

In de namiddag hebben we al eens de logistieke aanpak voor de wegrit besproken. We weten nu op welke punten we aan voeding raken en wie daar verantwoordelijk voor is. Daarna volgde nog een tactische bespreking: het dagelijkse telefoontje met mijn vriendin, Kayla.



Ondertussen zie ik dat Jasper de route voor morgen heeft uitgestippeld. Hij zal ons leiden voor een stevige tocht van 6 uur. Of hij zal ons doen lijden, dat kan ook. Tijd om onder de wol te kruipen, dus.



Tot morgen!