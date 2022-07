Bert De Backer verkent gravelrit: "Heel mooi en leuk, maar past niet in de Tour"

Hoe schat De Backer de gravelstroken in? "Je hangt echt af van geluk of ongeluk. Het is goed dat de gravelstroken na klimmetjes komen, zodat ze er niet met een nerveuze grote groep opkomen. Daardoor zullen meer rensters beter kunnen kiezen waar ze rijden."

"Let wel: met het juiste materiaal is het heel fijn om hier over te rijden. Als je straks de inschrijvingen opent voor een gravelrit in deze streek dan schrijft heel Vlaanderen zich in, ik in de 1e plaats. Ik wist niet dat het hier zo mooi was."



Maar hoort het ook thuis in de Tour? "Wel, ik twijfelde al na de kasseienrit bij de mannen en dan moet ik hier toch durven te zeggen dat dit totaal niet past. Die vrouwen bereiden zich een heel jaar voor om de beste te zijn, maar in deze etappe hangt er te veel vanaf. Je kunt hier echt heel veel verliezen."

Moeten we veel valpartijen verwachten? "De meeste valpartijen zullen toch komen door een inschattingsfout of doordat iemand een fout maakt. Hopelijk wordt er niet te veel gevallen. De grootste anticlimax zou wel eens kunnen zijn dat er heel veel lekke banden kunnen zijn."