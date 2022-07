Tourdirecteur Marion Rousse blikt vooruit: "Deze Tour zal het vrouwenwielrennen een boost geven"

Momenteel is ze aan de slag als commentator bij France Télevisions, vanaf zondag ruilt Marion Rousse de micro voor het directeurschap van de eerste volwaardige editie van een Tour de France voor vrouwen.

Zelf schopte ze het tot Frans kampioene in 2012, maar in 2015 hing ze haar fiets aan de haak en koos ze voor een carrière als commentator en consultant in het wielrennen. "Het dameswielrennen was in mijn tijd helemaal anders dan vandaag", vertelt ze aan Belga. "Ik verdiende gewoon niet genoeg geld. Op drie, vier jaar tijd zijn enorme stappen gezet, maar het werk is nog lang niet gedaan."

"Enkele jaren geleden moest je echt zoeken naar koersbeelden. Zelfs je uitslag vinden was al een moeilijkheid", lacht de ex-wielrenster. "Als ik 's avonds naar huis belde, wisten mijn ouders niet eens hoe ik het had gedaan op een wedstrijd. We waren gewoon onzichtbaar. Dat lijkt nu ondenkbaar, maar zo lang geleden is dat niet."