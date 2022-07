De Belgen in de Tour de France Femmes: "Lotte Kopecky kan heel goed pieken"

"Misschien niet erg dat Kopecky niet top was in Giro"

Veel Belgische ogen zullen gericht zijn op Lotte Kopecky. "In de Giro kwam ze qua intrinsieke snelheid wel tekort", zag Ruben Van Gucht.

"Lotte kan heel goed pieken, dus het is misschien niet erg dat ze nog niet goed was in de Giro", nuanceert Ine Beyen. "Dat betekent net dat ze op schema zit."

"Lotte is sowieso de grootste kans op een Belgische ritzege. En op de groene trui, al wil ze dat zelf niet gezegd hebben."

Wie er ondanks een pak ereplaatsen niet bij is in deze Tour, is de 21-jarige Shari Bossuyt. "Dat verbaasde me toch wel", zegt Ine Beyen. "Ze is immers in topvorm." Ruben: "Het is al een zwaar seizoen geweest voor haar, ik kan me voorstellen dat ze haar wat willen sparen."