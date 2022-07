Belgisch kampioene Kim de Baat start 3 weken na gebroken sleutelbeen in Tour: "Pijn is draaglijk"

Voor het nog maar in 2020 opgerichte Plantur-Pura is het al een half mirakel dat ze meteen aan de Tour de France Femmes mogen deelnemen. "We zijn dan ook in de eerste plaats trots dat we aan de start mogen staan", zegt manager Philip Roodhooft.

"We zien dit als een belangrijke ervaring met het oog op de toekomst, al starten we ook nu al met een gezonde portie ambities. We mikken op ritwinst, al wordt dat niet evident. Maar we zullen niet zomaar meerijden."

Met de 19-jarige Julie De Wilde levert Plantur-Pura de jongste deelnemer van de Tour de France Femmes. "Ik moet toegeven dat ik toch wat vereerd ben. Ik wil mezelf geen druk opleggen, maar die witte (jongeren)trui zit wel ergens in mijn achterhoofd. Daarnaast hoop ik me ook eens te mengen in een sprint."

Samen met Sanne Cant en Kim de Baat maakt De Wilde de Belgische helft uit van de ploeg. Vooral de deelname van Belgisch kampioene De Baat is opmerkelijk. "De afgelopen weken waren een rollercoaster voor mij."

"Die Belgische titel geeft me nu nog altijd veel kippenvel. Ik droomde ervan om met de tricolore aan de start van de Tour te staan, maar na die val op training en mijn gebroken sleutelbeen en ribben moest ik er meteen een kruis over maken."

"Alleen ging mijn herstel vlotter dan verwacht. Uiteraard heb ik nog wel wat pijn, maar die is zeker draaglijk. Het is een droom dat ik dan toch aan de start mag staan met de driekleur. Ik ben op en top gemotiveerd om mij volledig te geven in dienst van de ploeg."