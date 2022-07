Lorena Wiebes kroont zich tot absolute sprintkoningin van de Baloise Ladies Tour, eindwinst voor Van Dijk

De slotetappe in de Baloise Ladies Tour is naar de Nederlandse topsprintster Lorena Wiebes (DSM) gegaan. In start- en aankomstplaats Deinze versloeg ze Daria Pikulik (ATOM Deweloper Posciellux) en Mylène de Zoete (AG Insurance - NXTG). De eindwinst ging naar Ellen van Dijk (Trek-Segafredo), ze stelde die al veilig in de tijdrit van zaterdag.