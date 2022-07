Lotte Kopecky kijkt uit naar start Tour Femmes: "Grote verwachtingen"

Kopecky ontbolsterde volledig dit voorjaar met winst in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, ook werd ze tweede in Parijs-Roubaix.

"Ik kijk er enorm naar uit", blikt Lotte Kopecky vooruit. "Bij de mannen is de Tour de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ook bij ons merk ik nu al dat die Tour heel hoog staat aangeschreven, hopelijk kunnen de verwachting waargemaakt worden."

Met de Tour de France Femmes start zondag de eerste volwaardige editie van een Tour de France voor dames. Tussen 1984 en 2009 waren er diverse wedstrijden die gezien werden als de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, maar vanaf dit jaar is het ASO die het organiseert.

"Ik denk niet dat de veranderingen te snel gaan"

Het vrouwenwielrennen zette de voorbije jaren enorme stappen en nu is er voor het eerst een volwaardige Tour voor vrouwen.



"Neen, ik denk niet dat de veranderingen te snel gaan", aldus de jongste winnares van de Ronde van Vlaanderen.





"Ik geef toe dat ik in het begin van het seizoen ook dacht: "Oei, er zijn heel wat nieuwe ploegen in het peloton. Zullen er wel voldoende rensters zijn voor die teams?" Maar heel veel ploegen hebben me verrast en het niveau ligt dit jaar echt wel heel hoog."





"Er zijn mooie stappen gezet en die moeten we blijven zetten om het vrouwenwielrennen te professionaliseren. Ik denk dat het verplicht minimumloon daar een grote katalysator was", vertelt ze verder.

"Meer meisjes verdienen nu hun geld met wielrennen, moeten minder werken en kunnen daardoor beter trainen. Het gevolg daarvan is dat het niveau stijgt."