Wie zijn favorieten voor geel en groen in Tour de Femmes? "Van Vleuten eenzaam op 1"

Gele trui

Ruben Van Gucht: "Ik zet Annemiek van Vleuten helemaal bovenaan, met niemand naast haar. Ondanks haar leeftijd (39 jaar) is ze nog altijd de grote favoriet."

"Vlak achter Van Vleuten zet ik het duo van SD Worx: Ashleigh Moolman en Demi Vollering. Met een lichte voorkeur voor Moolman."

Ine Beyen: "Vollering heeft zich gespaard door de Giro niet te rijden, maar toch wil ze niet zeggen dat ze voor het klassement gaat."

Ruben: "Dat vind ik toch wat flauw, om dat nu niet te zeggen. Net zoals Kopecky dat niet wil zeggen over de groene trui."

Ine: "Ik kijk voor de rest ook uit naar de prestaties van Mavi Garci en Marta Cavalli. Vooral dan die laatste, die bij FDJ ook omringd is door een sterke ploeg. Bovendien kan ze heel goed afdalen, wat belangrijk kan worden met die opeenvolgende klimmen."

Ruben: "Voor de top 10 denk ik ook nog aan Elisa Longo-Borghini. En pas ook voor de Amerikaanse Kristen Faulkner, die haar job op Wall Street opgaf om haar fietsdroom na te jagen. In de Giro Donne won ze 2 ritten en eindigde ze 11e in het eindklassement."

"Marianne Vos stond in de vorige editie van de Tour voor vrouwen (in 2009!) op het eindpodium, maar nu zie ik haar eerder voor ritzeges gaan. En voor de rest is het al zoeken naar echte klassementsfavorieten. Je hebt nog Cecilie Uttrup Ludwig, maar winnen is zo moeilijk voor haar."

Ine: "Ik dacht ook nog aan het duo Lippert-Labous bij DSM. Maar dat is toch eerder voor de tweede rij."

Ruben: "Lucinda Brand is er - ondanks eindwinst in de Ronde van Zwitserland - niet bij. Ze wil klaar zijn voor het veldritseizoen. Dat zal ook wel een financiële keuze zijn."

Ine: "Brand kennende zal dat wel een goeie keuze zijn."