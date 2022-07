Voorbeschouwing Tour de France Femmes: "Iedereen kijkt naar slotweekend, maar pas op voor gravelrit!"

Rit 1: Parijs - Champs-Elysées (82 km)

Ruben: "We beginnen met een etappe die we kennen, onder meer van La Course. 81 kilometer is niet lang, maar goed om erin te komen."

Ine: "Het zal moeilijk worden om Lorena Wiebes te kloppen. In de Baloise Ladies Tour heeft ze alle ritten (behalve de tijdritten) gewonnen, telkens met lengtes voorsprong."

Ruben: "Het enige wat haar eventueel parten kan spelen, is die specifieke aankomst op de Champs-Elysées, die lichtje bergop loopt. Ik denk dat klassieke types als Vos, Kopecky of Balsamo hier iets meer kans maken tegen Wiebes dan in een echt vlakke sprint."

Ine: "Wiebes heeft bij DSM wel de beste sprinttrein van het vrouwenpeloton. Ik denk niet dat Kopecky haar hier kan kloppen, dat wordt eerder iets voor later in de Tour."

Ruben: "En wat met iemand die uit de greep van het peloton blijft, zoals Anna van der Breggen ooit deed in La Course?"

Ine: "Ik betwijfel het. Iedereen gaat uit van een sprint in die eerste etappe en dan zullen we die ook krijgen. De klassementsrensters weten ook dat de weg naar La Planche des Belles Filles nog ver is."