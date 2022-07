Tour-peloton bibbert voor gravelstroken: "Kans 10 keer groter om lek te rijden dan in Strade"

"Wij hebben voor de wielen gekozen die we normaal gezien in Parijs-Roubaix gebruiken", vertelt David De Baer, mecanicien bij Plantur-Pura. "Er liggen andere tubes op die breder zijn en een grover profiel hebben. Daar gaan we het vandaag mee doen."

Ook de bandendruk wordt aangepast. "We kiezen voor een lagere druk in de banden, zodat de rensters makkelijker over de grindwegen kunnen rijden."



"Daarnaast zorgen we dat we op alle stroken ook met twee mensen staan met bidons en wielen. We werken ook nauw samen met onze mannenploeg (Alpecin-Fenix, red) van wie we veel knowhow krijgen."



Zorgt de rit van vandaag voor extra zenuwen? "Dat valt wel mee. Er is misschien iets meer nervositeit omdat de rensters ook iets nerveuzer zullen zijn."