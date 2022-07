Lotte Kopecky zoekt nog naar beste vorm: "Het gaat iets moeilijker"

SD Worx speelde gisteren geen grote rol in het koersverhaal, vandaag herpakten de rensters zich. Ashleigh Moolman en Demi Vollering zorgden voor spektakel. Ook Lotte Kopecky werkte mee en probeerde voor de Côte de Mutigny nog weg te rijden.

“Vanmorgen zagen we dat er weinig wind was, maar tijdens de wedstrijd is dat toch veranderd. We voelden dat we toch iets moesten proberen”, vertelt Kopecky na de rit.

Op de Côte de Mutigny moest Kopecky vroeg afhaken. “Ik heb de col niet goed verteerd. Voor de helling waren er 2 valpartijen. Bij één zat ik er vlak achter, maar dat was geen ramp. Toen we aan de klim begonnen, kon ik naar mijn gevoel niet afzien."

De etappe van morgen kan wel eens iets voor onze landgenote zijn. “Ik heb de rit verkend en ze is redelijk lastig. De gravelstroken zijn wel risico’s”, aldus Kopecky.