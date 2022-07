Marlen Reusser soleert naar de zege in hectische graveletappe

clock 16:35 16 uur 35. De Wilde blijft leidster jongerenklassement. Julie De Wilde doet er alles aan om haar witte trui te verdedigen en onze jonge landgenote slaagt daar ook in. Morgen is ze weer te zien in de witte trui van het jongerenklassement. . De Wilde blijft leidster jongerenklassement Julie De Wilde doet er alles aan om haar witte trui te verdedigen en onze jonge landgenote slaagt daar ook in. Morgen is ze weer te zien in de witte trui van het jongerenklassement.

clock 16:34 16 uur 34. Marianne Vos mag morgen de gele trui weer aantrekken. De leidster heeft de grindwegen goed doorstaan.

clock 16:33 16 uur 33. Kopecky 6e. Marianne Vos wint de sprint van het peloton. Lotte Kopecky wordt uiteindelijk 6e.

clock 16:32 16 uur 32. Evita Muzic sprint naar de 2e plaats. Amialiusik vervolledigt het podium in Bar-sur-Aube.

clock 16:32 16 uur 32. Amialiusik, Muzic en Ewers gaan sprinten voor de overige podiumplekken.

clock 16:31 16 uur 31. Marlen Reusser soleert naar de overwinning! De Zwitserse Marlen Reusser komt met een brede glimlach over de streep in Bar-sur-Aube. Ze wint solo de 4e etappe van de Tour de France Femmes.

clock 16:30 Daar is de vod! Marlen Reusser kan al beginnen nadenken over haar overwinningsgebaar. Ze duikt de laatste kilometer in. 16 uur 30. last km

clock 16:29 16 uur 29. Reusser stormt naar de streep in Bar-sur-Aube. Feest in het kamp van SD Worx! Marlen Reusser zal, zonder ongelukken, voor de eerste ritzege zorgen voor de ploeg van Anna van der Breggen in de Tour de France Femmes.

clock 16:28 16 uur 28. Marlen Reusser mag morgen het rode rugnummer opspelden. Ze krijgt de strijdlust vandaag. De Zwitserse gaat ook een knappe solo tot een goed einde brengen.

clock 16:26 16 uur 26. Op enkele meters van de top springt Liane Lippert weg uit het peloton.

clock 16:25 16 uur 25. Reusser op weg naar ritzege. Reusser komt boven op de Col de Val Perdu. In het peloton probeert nog niemand iets op de laatste klim van de dag. Over 5 kilometer zijn ze thuis.

clock 16:23 Col de Val Perdu. Het is voor de laatste keer klimmen geblazen vandaag. De Col de Val Perdu (4e categorie) is 1,8 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4%. Reusser begint eraan met een voorsprong van 58 seconden op haar eerste achtervolgers. 16 uur 23. hill

clock 16:22 16 uur 22. Koerssituatie op 6 kilometer van de meet. Koploopster: Marlen Reusser Achtervolgende groep: 50" Evita Muzic Alena Amialiusik Veronica Ewers Groep der favorieten: 1'14"

clock 16:20 16 uur 20. Demi Vollering probeerde ook te versnellen, maar ze kan niet ontsnappen. Iedereen in dat groepje kan ook blijven aanklampen.

clock 16:20 16 uur 20. Ewers rijdt in een klap het gat met Muzic en Amialiusik terug.

clock 16:19 16 uur 19. Aanval Veronica Ewers! Wat een aanval van Veronica Ewers van EF Education - Tibco - SVB. De Amerikaanse perst een enorme versnelling uit haar benen en pakt meteen enkele meters. Ze probeert de aansluiting te maken met het achtervolgende duo Muzic-Amialiusik.

clock 16:18 16 uur 18. Evita Muzic (FDJ) heeft de aansluiting gemaakt Alena Amialiusik. Ze gaan samen op zoek naar Marlen Reusser. De Zwitserse heeft een voorsprong van 40 seconden op het achtervolgende duo.

clock 16:17 Côte des Bergères . Reusser begint aan de Côte des Bergères. Op de top liggen er bonificatieseconden te rapen. De col heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. 16 uur 17. hill

clock 16:16 De valpartij van Mavi Garcia. 16 uur 16.

clock 16:15 16 uur 15. Marlen Reusser op weg naar ritzege? Marlen Reusser kent een goeie dag in de Tour de France Femmes. Alena Amialiusik is haar eerste achtervolgster op 31 seconden. De groep der favorieten heeft een achterstand van 54 seconden. De Zwitserse is bezig aan een knappe solo.

clock 16:14 16 uur 14. Van Vleuten moet geholpen worden met pech. Emma Norsgaard staat haar wiel af aan de Nederlandse. Mooie opoffering van Norsgaard.

clock 16:12 De aanval van Marlen Reusser. 16 uur 12.

clock 16:12 Mavi Garcia komt ten val na botsing met eigen ploegwagen. Mavi Garcia kent niet veel geluk deze race. Na veel lekke banden komt ze nu ten val na een botsing met de eigen ploegwagen. 16 uur 12. fall

clock 16:11 16 uur 11. Van Vleuten terug. In de achtervolgende groep kijken ze naar elkaar en weten ze niet wat ze moeten doen. Op die manier komt nu ook Annemiek van Vleuten terug. Ze missen weer een kans om de Nederlandse op achterstand te zetten.

clock 16:10 16 uur 10. Longo Borghini terug in groep der favorieten. Ellen van Dijk brengt Longo Borghini terug in de groep achter Reusser. De Nederlandse rijdt meteen naar de kop van de achtervolgende groep en rijdt stevig door.

clock 16:09 16 uur 09. Alena Amialiusik zet de achtervolging in op Marlen Reusser. De Zwitserse trekt goed door en heeft een voorsprong van 26 seconden.

clock 16:07 16 uur 07. Vos trekt door. Katia Niewiadoma rijdt door samen met Silvia Persico en Marianne Vos. Voor de Nederlandse is het de uitgelezen kans om meer seconden te sprokkelen op favorieten als Van Vleuten en Longo Borghini.

clock 16:05 16 uur 05. Longo Borghini krijgt de fiets van haar ploeggenote Balsamo. Het is niet duidelijk welke achterstand Van Vleuten en Longo Borghini hebben opgelopen. Vos & co trekken nu vooraan goed door.

clock 16:04 Pech voor Van Vleuten en Longo Borghini! Elisa Longo Borghini en Annemiek van Vleuten moeten de kopgroep laten rijden want beide rensters hebben pech! 16 uur 04. mechanical breakdown

clock 16:04 16 uur 04. Katia Niewiadoma kampte op de vorige strook met pech, maar nu plaatst ze een versnelling.

clock 16:03 Weer pech voor Garcia! Mavi Garcia moet weer van fiets wisselen. Ze krijgt de fiets van een ploeggenote want er is geen ploegwagen in de buurt. Door haar fietswissel brengt ze een renster van BikeExchange-Jayco ten val. 16 uur 03. mechanical breakdown

clock 16:02 16 uur 02. Annemiek van Vleuten voelt zich duidelijk beter dan gisteren. Ze zit goed voorin. Kan ze ook standhouden?

clock 16:02 16 uur 02. Mavi Garcia versnelt op de laatste grindweg, maar Vollering rijdt het gat dicht. De Nederlandse voelt zich goed op het Franse grind.

clock 16:01 Chemin blanc de Vitry . Daar is meteen de laatste onverharde strook van de dag. De Chemin blanc de Vitry is 3.000 meter lang. Reusser heeft momenteel een voorsprong van 21 seconden. 16 uur 01. unpaved strip

clock 16:00 16 uur . Op de Côte de Vitry versnelt Niewiadoma, maar de favorieten zitten mee in haar wiel.

clock 15:58 15 uur 58. Lotte Kopecky rijdt op kop van het peloton en probeert het tempo er wat uit te halen zodat haar ploeggenote verder kan wegrijden.

clock 15:57 15 uur 57. In het peloton houden ze nu de benen stil en zo kan Reusser verder wegrijden. De Zwitserse is een goeie tijdrijdster, voor het peloton is het dus opletten geblazen.

clock 15:56 15 uur 56. Aanval Reusser voor de Côte de Vitry. Voor de Côte de Vitry plaats Marlen Reusser (SD Worx) een aanval. De Zwitserse beschikt over goeie benen vandaag. Daarnet reed ze nog in dienst van Vollering en Moolman, nu sluipt ze er op kousenvoeten vandoor.

clock 15:55 Côte de Vitry . De Côte de Vitry (4e categorie) is de 4e col van de dag. Deze klim is 900 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. 15 uur 55. hill

clock 15:54 15 uur 54. Shirin van Anrooij laat zich zien in het peloton. Ze werkt aan kop met wereldkampioene Balsamo in haar wiel. Over 2 kilometer beginnen ze aan de 4e col van de dag en daarna volgt de laatste grindstrook.

clock 15:51 15 uur 51. Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) haalt Amialiusik terug.

clock 15:50 15 uur 50. Aanval Amialiusik. Alena Amialiusik van Canyon/SRAM versnelt en probeert het peloton net zoals gisteren achter zich te laten.

clock 15:49 15 uur 49. Bredewold eerste boven. Mischa Bredewold perst er nog een sprintje uit en komt als eerst boven op de Côte de Maître Jean. Elise Chabbey wordt weer 2e. Gisteren moest ze telkens het onderspit delven tegen een renster van Parkhotel Valkenburg.

clock 15:47 Côte de Maître Jean . De rensters beginnen stilaan aan de Côte de Maître Jean (4e categorie). De klim is 1,8 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,4%. Daarna volgen nog 2 hellingen en een grindstrook. 15 uur 47. hill

clock 15:46 15 uur 46. Uttrup Ludwig, Garcia en Niewiadoma terug in kopgroep. Het tempo gaat er wat uit na de 3e grindstrook. De achtervolgende groep met Uttrup Ludwig en Niewiadoma komt nu weer aansluiten. Ze maken weer deel uit van het peloton! Ook Mavi Garcia kan haar wagonnetje aanhaken.

clock 15:44 15 uur 44. Ook Mavi Garcia maakt nu de aansluiting met de achtervolgende groep van Uttrup Ludwig en Niewiadoma.

clock 15:43 15 uur 43. Cecilie Uttrup Ludwig, Mavi Garcia en Kasia Niewiadoma zijn de 3 rensters uit de top 10 die wat schade hebben opgelopen op de 3e grindstrook.

clock 15:42 15 uur 42. Niewiadoma maakt nu de aansluiting met de achtervolgende groep. Daar maakt ook Uttrup Ludwig deel van uit. Ze hebben een achterstand van 15 seconden.

clock 15:41 Niewiadoma in de problemen. Na Uttrup Ludwig en Garcia moet ook Niewiadoma halt houden wegens mechanische pech. De 3e grindstrook ging gepaard met problemen voor enkele favorieten! . 15 uur 41. mechanical breakdown Niewiadoma in de problemen Na Uttrup Ludwig en Garcia moet ook Niewiadoma halt houden wegens mechanische pech. De 3e grindstrook ging gepaard met problemen voor enkele favorieten!

clock 15:41 15 uur 41. In de kopgroep zitten de favorieten nog goed vooraan. We zien Demi Vollering, Ellen van Dijk en Marianne Vos. Annemiek van Vleuten is de laatste van het rijtje. . In de kopgroep zitten de favorieten nog goed vooraan. We zien Demi Vollering, Ellen van Dijk en Marianne Vos. Annemiek van Vleuten is de laatste van het rijtje.

clock 15:40 De tweede wissel al voor de nummer zes in de stand. 15 uur 40. De tweede wissel al voor de nummer zes in de stand

clock 15:39 15 uur 39. Mavi Garcia ging verder op de fiets van haar ploeggenote, maar krijgt nu een nieuwe op haar maat van de ploegwagen. . Mavi Garcia ging verder op de fiets van haar ploeggenote, maar krijgt nu een nieuwe op haar maat van de ploegwagen.

clock 15:38 15 uur 38. Guazzani doet er alles aan om Uttrup Ludwig terug te brengen naar de kopgroep. Ook Mavi Garcia krijgt hulp van een ploeggenote. . Guazzani doet er alles aan om Uttrup Ludwig terug te brengen naar de kopgroep. Ook Mavi Garcia krijgt hulp van een ploeggenote.

clock 15:36 Lekke band voor Mavi Garcia! Na Cecilie Uttrup Ludwig kampt ook Mavi Garcia met pech. Ze moet halt houden en wacht op hulp. . 15 uur 36. mechanical breakdown Lekke band voor Mavi Garcia! Na Cecilie Uttrup Ludwig kampt ook Mavi Garcia met pech. Ze moet halt houden en wacht op hulp.

clock 15:35 15 uur 35. Demi Vollering voelt zich in haar sas op de Franse grindwegen. Ze neemt de touwtjes in handen in het peloton. . Demi Vollering voelt zich in haar sas op de Franse grindwegen. Ze neemt de touwtjes in handen in het peloton.

clock 15:35 De winnares van gisteren aan de kant. 15 uur 35. De winnares van gisteren aan de kant

clock 15:34 Pech voor Uttrup Ludwig! Cecilie Uttrup Ludwig heeft een lekke band! Een ploeggenote stopt meteen om haar wiel af te geven. . 15 uur 34. mechanical breakdown Pech voor Uttrup Ludwig! Cecilie Uttrup Ludwig heeft een lekke band! Een ploeggenote stopt meteen om haar wiel af te geven.

clock 15:33 15 uur 33. Voorlopig blijven de favorieten gespaard van pech op de grindwegen. Hopelijk blijft dat ook zo voor de klassementsrensters! . Voorlopig blijven de favorieten gespaard van pech op de grindwegen. Hopelijk blijft dat ook zo voor de klassementsrensters!

clock 15:31 15 uur 31. Door toedoen van Marlen Reusser (SD Worx) wordt Demay ingerekend op de 3e grindweg. . Door toedoen van Marlen Reusser (SD Worx) wordt Demay ingerekend op de 3e grindweg.

clock 15:30 15 uur 30. Coralie Demay krijgt het steeds moeilijker op de grindstrook. Ze voelt de hete adem van het peloton in haar nek. . Coralie Demay krijgt het steeds moeilijker op de grindstrook. Ze voelt de hete adem van het peloton in haar nek.

clock 15:30 15 uur 30. Kopecky in dienst. Lotte Kopecky neemt nu de koppositie over in het peloton en bepaalt het tempo. Het peloton begint aan de 3e grindstrook. . Kopecky in dienst Lotte Kopecky neemt nu de koppositie over in het peloton en bepaalt het tempo. Het peloton begint aan de 3e grindstrook.

clock 15:28 Chemin Blanc du Plateau de Blu. Daar is de voorlaatste grindstrook van de dag. Het is ook meteen de langste van de etappe. De rensters krijgen 4.400 meter aan grind voor de wielen geschoven. De favorieten blijven alert. . 15 uur 28. unpaved strip Chemin Blanc du Plateau de Blu Daar is de voorlaatste grindstrook van de dag. Het is ook meteen de langste van de etappe. De rensters krijgen 4.400 meter aan grind voor de wielen geschoven. De favorieten blijven alert.

clock 15:26 15 uur 26. Coralie Demay heeft een voorsprong van 48 seconden op het peloton. . Coralie Demay heeft een voorsprong van 48 seconden op het peloton.

clock 15:22 15 uur 22. Doordat het peloton het momenteel rustig aan doet, kan Kopecky weer de aansluiting maken met het peloton. . Doordat het peloton het momenteel rustig aan doet, kan Kopecky weer de aansluiting maken met het peloton.

clock 15:22 15 uur 22. Demay breidt haar voorsprong weer wat uit. Over 5 kilometer begint ze aan de voorlaatste grindstrook. . Demay breidt haar voorsprong weer wat uit. Over 5 kilometer begint ze aan de voorlaatste grindstrook.

clock 15:21 15 uur 21. Van Vleuten keert terug. Het tempo gaat eruit na de 2e grindstrook van de dag waardoor Annemiek van Vleuten weer de aansluiting kan maken. . Van Vleuten keert terug Het tempo gaat eruit na de 2e grindstrook van de dag waardoor Annemiek van Vleuten weer de aansluiting kan maken.

clock 15:20 15 uur 20. Julie De Wilde zit in een groepje met Elisa Balsamo 30 seconden achter het peloton. . Julie De Wilde zit in een groepje met Elisa Balsamo 30 seconden achter het peloton.

clock 15:18 15 uur 18. Van Vleuten moet halt houden! Annemiek van Vleuten wordt opgehouden door een renster van Canyon/SRAM en moet achtervolgen. . Van Vleuten moet halt houden! Annemiek van Vleuten wordt opgehouden door een renster van Canyon/SRAM en moet achtervolgen.

clock 15:17 15 uur 17. Het groepje der favorieten zit Demay rijden. Ze staan op het punt om ze in te rekenen. . Het groepje der favorieten zit Demay rijden. Ze staan op het punt om ze in te rekenen.

clock 15:17 Charlotte Kool (DSM) stapt uit de race. Lorena Wiebes verliest een ploeggenote. Charlotte Kool (DSM) gooit de handdoek in de ring en verlaat de Tour de France Femmes. . 15 uur 17. give up Charlotte Kool (DSM) stapt uit de race Lorena Wiebes verliest een ploeggenote. Charlotte Kool (DSM) gooit de handdoek in de ring en verlaat de Tour de France Femmes.

clock 15:16 Stof vreten! 15 uur 16. Stof vreten!

clock 15:15 15 uur 15. Het stof vliegt de rensters om de oren op de Chemin blanc des Hautes Forêts. Alles zit nog samen in het groepje der favorieten. Van Dijk dirigeert. . Het stof vliegt de rensters om de oren op de Chemin blanc des Hautes Forêts. Alles zit nog samen in het groepje der favorieten. Van Dijk dirigeert.

clock 15:14 15 uur 14. Kopecky moet weer laten begaan. Lotte Kopecky is weer op achtervolgen aangewezen. Ze zit in een groepje achter de groep der favorieten. Enkel Demay rijdt nog voor die groep uit. . Kopecky moet weer laten begaan Lotte Kopecky is weer op achtervolgen aangewezen. Ze zit in een groepje achter de groep der favorieten. Enkel Demay rijdt nog voor die groep uit.

clock 15:13 15 uur 13. Marlen Reusser (SD Worx) bepaalt het tempo aan kop van het peloton in functie van Moolman en Vollering. . Marlen Reusser (SD Worx) bepaalt het tempo aan kop van het peloton in functie van Moolman en Vollering.

clock 15:12 Chemin blanc des Hautes Forêts . De 2e grindstrook van de dag is 3.200 meter lang. Asencio rijdt weg van Demay en gaat zo alleen beginnen aan de Chemin blanc des Hautes Forêts . 15 uur 12. unpaved strip Chemin blanc des Hautes Forêts De 2e grindstrook van de dag is 3.200 meter lang. Asencio rijdt weg van Demay en gaat zo alleen beginnen aan de Chemin blanc des Hautes Forêts

clock 15:11 15 uur 11. Asencio en Demay dansen op de pedalen en hebben alle moeite van de wereld om boven te raken op de 2e helling van de dag. De laatste meters van de klim zijn de zwaarste. . Asencio en Demay dansen op de pedalen en hebben alle moeite van de wereld om boven te raken op de 2e helling van de dag. De laatste meters van de klim zijn de zwaarste.

clock 15:10 15 uur 10. Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) zal geen bergpunten kunnen sprokkelen vandaag. De Nederlandse zit in een groepje achter het peloton. . Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg) zal geen bergpunten kunnen sprokkelen vandaag. De Nederlandse zit in een groepje achter het peloton.

clock 15:09 15 uur 09. Vooraan zien we Demi Vollering, Ashleigh Moolman en Annemiek van Vleuten alles controleren. . Vooraan zien we Demi Vollering, Ashleigh Moolman en Annemiek van Vleuten alles controleren.

clock 15:08 15 uur 08. Lorena Wiebes zat daarnet nog in een achtervolgende groep, maar schuift nu met Kopecky op naar de kop van het peloton. . Lorena Wiebes zat daarnet nog in een achtervolgende groep, maar schuift nu met Kopecky op naar de kop van het peloton.

clock 15:07 15 uur 07. De kopgroep begint met een voorsprong van een minuut aan de Côte du Val des Clos. . De kopgroep begint met een voorsprong van een minuut aan de Côte du Val des Clos.

clock 15:05 Een beeld van de passage van de kopgroep over de eerste gravelstrook van de dag. 15 uur 05. Een beeld van de passage van de kopgroep over de eerste gravelstrook van de dag.

clock 15:05 15 uur 05. De groep met onder anderen Kopecky en Wiebes maakt nu toch weer de aansluiting met het groepje der favorieten. De 2e helling volgt snel. . De groep met onder anderen Kopecky en Wiebes maakt nu toch weer de aansluiting met het groepje der favorieten. De 2e helling volgt snel.

clock 15:04 15 uur 04. Kopecky gelost. Lotte Kopecky, Shirin van Anrooij, Chantal van den Broek-Blaak en Lorena Wiebes zitten in een groepje achter het peloton. . Kopecky gelost Lotte Kopecky, Shirin van Anrooij, Chantal van den Broek-Blaak en Lorena Wiebes zitten in een groepje achter het peloton.

clock 15:03 Côte du Val des Clos . De 2e helling van de dag laat niet lang op zich wachten. De Côte du Val des Clos (3e categorie) is 900 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage 8,8%. Asencio en Demay rijden nog voor het peloton uit. . 15 uur 03. hill Côte du Val des Clos De 2e helling van de dag laat niet lang op zich wachten. De Côte du Val des Clos (3e categorie) is 900 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage 8,8%. Asencio en Demay rijden nog voor het peloton uit.

clock 15:02 Aude Biannic in de problemen. Pech voor Movistar! Een belangrijke knecht van Van Vleuten staat stil langs de kant met mechanische pech. Biannic moet achtervolgen. . 15 uur 02. mechanical breakdown Aude Biannic in de problemen Pech voor Movistar! Een belangrijke knecht van Van Vleuten staat stil langs de kant met mechanische pech. Biannic moet achtervolgen.

clock 15:01 15 uur 01. Na de aanval van Chabbey kiest Van Dijk haar moment, maar Vollering laat dat niet gebeuren en haalt haar landgenote terug. . Na de aanval van Chabbey kiest Van Dijk haar moment, maar Vollering laat dat niet gebeuren en haalt haar landgenote terug.

clock 14:59 14 uur 59. Elise Chabbey beslist om in de afdaling te versnellen, maar het gat wordt dichtgereden. . Elise Chabbey beslist om in de afdaling te versnellen, maar het gat wordt dichtgereden.

clock 14:59 14 uur 59. De 2 koploopsters hebben de eerste col en de eerste meters grind achter de rug. In de afdaling probeert Asencio weg te rijden van Demay. . De 2 koploopsters hebben de eerste col en de eerste meters grind achter de rug. In de afdaling probeert Asencio weg te rijden van Demay.

clock 14:57 14 uur 57. Gevaarlijke omstandigheden. Het peloton wordt op een lang lint getrokken op de Chemin blanc des Celles. De rensters moeten wel opletten op de grindwegen. Zeker in de bochten houden de rensters hun adem in. . Gevaarlijke omstandigheden Het peloton wordt op een lang lint getrokken op de Chemin blanc des Celles. De rensters moeten wel opletten op de grindwegen. Zeker in de bochten houden de rensters hun adem in.

clock 14:56 14 uur 56. Op de eerste strook van de dag zijn er al meteen scheuren in het peloton. De favorieten zitten wel goed vooraan. Demi Vollering voelt zich goed op het grind en bepaalt het tempo aan kop. . Op de eerste strook van de dag zijn er al meteen scheuren in het peloton. De favorieten zitten wel goed vooraan. Demi Vollering voelt zich goed op het grind en bepaalt het tempo aan kop.

clock 14:55 14 uur 55. Beterschap voor Van Vleuten. Annemiek van Vleuten zit goed vooraan op de eerste col van de dag. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de Nederlandse zich wat beter voelt vandaag. . Beterschap voor Van Vleuten Annemiek van Vleuten zit goed vooraan op de eerste col van de dag. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de Nederlandse zich wat beter voelt vandaag.

clock 14:54 Chemin blanc de Celles . Na de top komt meteen de eerste grindstrook van de dag. De Chemin blanc de Celles is 2.300 meter lang. . 14 uur 54. unpaved strip Chemin blanc de Celles Na de top komt meteen de eerste grindstrook van de dag. De Chemin blanc de Celles is 2.300 meter lang.

clock 14:53 14 uur 53. Asencio en Demay sprinten voor de bergpunten op de top. Demay pakt 3 punten. . Asencio en Demay sprinten voor de bergpunten op de top. Demay pakt 3 punten.

clock 14:53 14 uur 53. Demey moet lossen. Demey krijgt het moeilijk op de Côte de Celles-sur-Ource. Ze moet lossen uit de kopgroep. Asencio en Demay rijden door. . Demey moet lossen Demey krijgt het moeilijk op de Côte de Celles-sur-Ource. Ze moet lossen uit de kopgroep. Asencio en Demay rijden door.

clock 14:52 14 uur 52. Ashliegh Moolman toonde gisteren haar goeie vorm in de 3e etappe. De renster van SD Worx werkt aan kop van het peloton. Ook de gele trui van Vos spotten we vooraan. . Ashliegh Moolman toonde gisteren haar goeie vorm in de 3e etappe. De renster van SD Worx werkt aan kop van het peloton. Ook de gele trui van Vos spotten we vooraan.