Lotte Kopecky wordt 3e: "Toch tevreden, dit geeft vertrouwen voor wat komt"

Lotte Kopecky leek in de korte opener op de Champs-Elysées eerder met het groen dan met de ritzege en geel in haar hoofd te zitten. Doordat ze bij de tweede tussensprint de volle pot binnenhaalde, staat ze in het puntenklassement dan ook op de 2e plaats.

"Dat was inderdaad het plan, ik ben er blij mee", zegt Kopecky aan Sporza.

"Ik heb wel niet gewonnen, maar ik ben toch vrij tevreden. Dit geeft vertrouwen voor wat er nog komt."

In tegenstelling tot Jumbo-Visma en DSM kon Kopecky in de finale niet echt op een sprinttrein rekenen. "Ik zat wat alleen, maar ik heb me dan maar op één wiel gefocust."

De eerste hap in de Tourtaart smaakt alvast naar meer. "Het was een leuke sfeer. In het peloton viel het gelukkig ook nog mee met de nervositeit. Wellicht omdat er niet zoveel bochten waren."