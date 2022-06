Trust the process? Vincent Kompany heeft het op 1e persconferentie over "overgangsperiode" bij Burnley

"Zo zagen we ook enkele sterkhouders vertrekken. We gaan proberen om zo snel mogelijk terug te keren naar de Premier League, maar als dat niet lukt, is het geen drama."

"Nu zitten we vooral in een overgangsperiode, waar we spelers moeten ontwikkelen en zo een "nieuw" team moeten smeden. Het zal niet gemakkelijk zijn om - zoals vaak in de voetbalwereld - iedereen rustig te houden tijdens het traject."



"Maar ik heb tijd gekregen van de club, dan moet onze ambitie wel haalbaar zijn. Zo ben ik zeer blij dat ik een contract van een vijftal jaar heb gekregen. Ik ben hier dan ook om te blijven en klaar om elk scenario te lijf te gaan."

Kompany ruilt dus het project van Anderlecht in voor het project van Burnley. Een bewuste keuze. "Ik hoefde niet te vertrekken bij Anderlecht en had een hele resem aanbiedingen. Burnley en zijn toekomstplannen hebben me overtuigd."