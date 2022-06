Burnley-watcher: "Vincent Kompany krijgt tijd, maar de verwachtingen zijn hoog"

Nu de overgang van Vincent Kompany naar de Engelse tweedeklasser Burnley een feit is, wacht de ex-Anderlecht-trainer de aartsmoeilijke opdracht om "The Clarets" opnieuw naar de Premier League te brengen. Volgens Burnley-watcher Chris Boden is Kompany een weloverwogen keuze van de club.

"Een nieuwe wind in Turf Moor"

"Na 10 succesvolle jaren met Sean Dyche aan het roer werd het tijd dat er een nieuwe wind waait door Turf Moor, het stadion van Burnley", steekt Chris Boden van wal. De journalist van de Burnley Gazette volgt de club al tientallen jaren. "Burnley heeft de traditie om verschillende types managers aan te stellen die dan ook nog eens allemaal een andere speelstijl hanteren. Maar bij Sean Dyche was die magie nu wel verdwenen en het is aan Vincent Kompany om alles te verfrissen." Volgens Boden kan er zelfs gesproken worden van een ware revolutie. "14 spelers hebben vorige week de club verlaten. Niet allemaal basisspelers, maar toch... Als je aanvoerder Ben Mee en James Tarkowski wegneemt, dan is het hart van de defensie en eigenlijk de hele ploeg, die de Europa League nog haalde in 2018, weg."

Vincent Kompany straalt autoriteit uit en spelers respecteren hem. Daar kom je als manager al ver mee.

Kompany zal dus werk hebben om de kern weer op punt te krijgen. Maar het is wel een feit dat Burnley de oudste kern had van de Premier League en dat verjonging wel aan de orde was.

Dat de ex-trainer van Anderlecht niet het grootste cv heeft, is voor Boden geen bezwaar. "Sean Dyche had ook maar 1 jaar ervaring. Die is hier toch ook tien jaar gebleven en heeft geweldige dingen gedaan."

"Vincent straalt autoriteit uit en spelers respecteren hem en daar kom je als manager ook al ver mee. Hij heeft dit nog nooit gedaan, op dit niveau. Maar ik denk wel dat hij weet voor welke uitdaging hij staat."

"De kracht van de naam, het merk, Kompany"

Volgens Boden mag je ook de commerciële impact van het aanwerven van iemand als Kompany niet onderschatten in Engeland. "De kracht van de naam en het merk Vincent Kompany is hier heel groot." 18 maanden geleden werd de club opgekocht door Amerikaanse investeerders,

ALK Capital, en die willen natuurlijk dat de ploeg Burnley meer weerklank krijgt wereldwijd. "Maar ook door een andere, meer aantrekkelijke stijl van voetballen. Sean Dyche speelde resultaatvoetbal, heel pragmatisch, maar af en toe deed dat wel pijn aan de ogen." Bovendien kent Kompany kent de regio heel goed. "Hij speelde 11 jaar hier in de buurt, Manchester is maar 40km van Burnley. Zijn vrouw is van hier, zijn kinderen gaan hier naar school. En vooral, er zijn veel derby's in de regio en hij weet wat het is om hier derby's te spelen."

"Nobody cares if you are not in de Premier League"

Het wordt wel eens gezegd dat de Engelse tweede klasse de moeilijkste competitie in Europa is omdat er zoveel teams zijn die aan elkaar gewaagd zijn. Chris Boden denkt dat Burnley een kans maakt om misschien meteen opnieuw te promoveren. "Met al de Lancashire derby's tegen Blackburn, Preston North End, Blackpool… wordt het smullen geblazen. Maar het wordt ook een moeilijk jaar." Maar de supporters van Burnley zijn geduldig en heel fair. "Ze zullen Kompany tijd geven. Als ze zien dat manager en spelers er 100% voor gaan, dan zullen ze achter hen blijven staan." "Maar langs de andere kant verwachten ze wel dat ze op het eind van het seizoen aan de “juiste kant” van de rangschikking staan."

De voorzitter wil dat Burnley het imago van de underdog krijgt, waar iedereen sympathie voor heeft