Aster Nzeyimana: "Ik bewonder Kompany, want hij heeft niet voor de makkelijkste weg gekozen"

De aanstelling van Vincent Kompany zat al een tijdje in de pijplijn, maar het zou wat langer geduurd hebben omdat het post-Brexit een stuk lastiger is om een werkvergunning te krijgen in Engeland.

Werken in financieel moeilijke omstandigheden, net zoals bij Anderlecht

Waar komt Kompany terecht? Wel, Burnley is een heel gezellige en mooie club uit het noordwesten van Engeland, op een uurtje van Manchester. Het is prachtig gelegen in de heuvels, maar het is ook wel een industriestad waar de tijd toch wat is blijven stilstaan.

Voor een liefhebber van het Engelse voetbal is het een geweldige plek om naartoe te gaan. Alleen heeft Burnley geen goed seizoen achter de rug.

Burnley was een club die jaren boven zijn gewicht heeft gebokst om in de Premier League te kunnen blijven. Historisch gezien, maar ook qua fans en financiën heeft de club niet echt een plaats in de Premier League, maar het is daar wel 6 jaar op een rij gebleven.

Dat heeft het te danken aan goed beleid en het geloof in één man: Sean Dyche. En die moet Kompany nu opvolgen.

Sinds kort is Burnley wel niet langer die charmante club waar de voetbalcultuur boven het geldgewin staat. Ze is in handen gevallen van Amerikanen die andere ambities met de club hebben.

Die hebben hiervoor wel gegokt op een verlengd verblijf in de Premier League. Ze hebben zelfs een lening afgesloten om de club te kunnen kopen.

Maar nu Burnley gezakt is, dreigt de club in financieel zwaar weer te belanden, zeker als ze niet meteen kunnen promoveren.