Burnley wil met Vincent Kompany weer naar Premier League: "Onder indruk van zijn ideeën"

De deal hing al enkele dagen in de lucht. Burnley, opgericht in 1882 en spelend op Turf Moor, kondigde "een nieuw tijdperk" aan in een filmpje waarin al zijn coaches de revue passeerden. Om te eindigen met Vincent Kompany.



De voormalige verdediger keerde 3 jaar geleden naar Anderlecht terug na een decennium van successen bij Manchester City. Het eerste seizoen als speler-trainer, de voorbije twee als coach.



Die leverden in 2021 een 4e plaats op in de Champions' Play-offs en een 3e in 2022, telkens goed voor Europees voetbal. Dit seizoen haalde Anderlecht ook de bekerfinale, maar die ging verloren tegen AA Gent.



Kompany en Anderlecht beslisten vorige maand om in onderling overleg niet met elkaar voort te gaan, er was wat ruis gekomen op de relatie tussen het clubicoon en het bestuur.



Al snel viel de naam Burnley, dat jammer genoeg voor Burnley en Kompany op de slotdag degradeerde. Vandaag mondden de gesprekken uit in een huwelijk: "Burnley Football Club is een échte Engelse traditieclub. Het is een eer om er hoofdcoach te worden", reageerde Kompany. "Ik kijk enorm uit naar de uitdaging."



Burnley is eind 2020 overgenomen door ambitieuze Amerikanen, die snel weer naar de Premier League willen en modern voetbal willen spelen.